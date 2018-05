Numărul de crime și violență în rândul minorilor a crescut în Londra

Doi baieti in varsta de 12 si 15 ani au fost raniti de gloante, duminica, la Londra, oras care se confrunta cu o crestere a numarului de crime si agresiuni in ultimele luni. Cei doi tineri au fost gasiti de politisti la putin timp dupa ce fusesera raniti de gloante in locuri diferite din Harrow, suburbie in nord-vestul Londrei, conform AFP, citat de ziare.com.

„Un baiat in varsta de 12 ani a primit ingrijiri la fata locului, dupa care a fost transportat la spitalul din vestul Londrei unde se afla si in prezent”, a informat un comunicat al politiei care nu a precizat cat de grave sunt ranile.

Potrivit fortelor de ordine, ranile adolescentului in varsta de 15 ani sunt, de asemenea, in curs de evaluare.





Violentele comise cu arme de foc sau arma alba s-au inrautatit de la inceputul anului in capitala britanica. In cursul primului trimestru din 2018, Scotland Yard a deschis 45 de anchete pentru crima, de doua ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Un document al Ministerului de Interne, dezvaluit in aprilie de cotidianul The Guardian, a afirmat ca reducerea efectivelor politiei cu incepere din 2010 de catre guvernul conservator a „contribuit probabil” la cresterea numarului de atacuri.

Aceasta crestere a numarului de crime a atras atentia presedintelui american, Donald Trump, care a adus in discutie incidentul cu prilejul unui discurs tinut vineri in fata National Rifle Association (NRA), puternicul lobby american pro-arme.

Liderul administratiei de la Casa Alba a afirmat, printre altele ca „un spital altadata prestigios” din Londra pare a fi o „zona de razboi” din cauza numarului de agresiuni.

Sursa: regional.md