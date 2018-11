Numărul de locuințe date în folosință în primele nouă luni ale anului a scăzut cu 20 la sută

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Următorul post ortodox este și ultimul din acest an calendaristic.

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Convenția Euro-Unionistă din Republica Moldova, reprezentată de către deputați în primul Parlament, istorici, profesori, partide politice, asociații și mișcări politice, va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie sub forma unui bloc electoral dintre două partide...

Economia slab-dezvoltată și exodul populației, sunt printre principalii factori care determină scăderea sectorului imobiliar, a comentat la rândul său, expertul economic, Viorel Gârbu. În plus, cetățenii moldoveni nu mai fac investiții în bunurile imobile ca anterior. Situația creată poate duce la prăbușirea sectorului imobiliar, susține Viorel Gârbu.

Sunt mai multe cauze ale acestei involuții, inclusiv faptul că anul trecut au fost date în exploatare mai multe locuințe, iar un volum similar va fi atins peste aproximativ doi ani, a explicat pentru Radio Chișinău președintele Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii, Pavel Caba. Totodată, el a făcut referire și la condițiile economice și sociale nefavorabile. "Capacitatea de cumpărare scade, oamenii pleacă, dezvoltatori sunt mulți, sunt dispersate investițiile, multe case sunt la nivelul fundațiilor și necesită mulți bani pentru finisare. Toate lucrurile acestea creează așa o situație că într-un an volumul de lucrări crește, apoi scade, apoi iar crește. Merge ca o sinusoidă", a menționat Pavel Caba.

Numărul de locuințe date în folosință în primele nouă luni ale acestui an a scăzut cu 20 la sută la nivel național, iar în Chișinău – și mai mult, cu aproape 30%. Constructorii susțin că există mai mulți factori care au influențat scăderea, în timp ce experții economici nu exclud chiar o prăbușire a pieței imobiliare.

