Numărul global al persoanelor afectate de foamete s-ar putea dubla din cauza pandemiei

Specialiştii se aşteaptă ca impactul generat de pierderea de venituri din activităţi turistice, scăderea comisioanelor obţinute din călătorii şi celelalte restricţii asociate pandemiei de coronavirus să lase aproximativ 130 de milioane de oameni în condiţii de foamete acută în acest an, care se vor adăuga celor 135 de milioane de persoane deja incluse în această categorie.

Numărul persoanelor afectate de nesiguranţă alimentară acută ar putea să se dubleze în acest an şi să ajungă la 265 de milioane din cauza efectelor economice negative provocate de pandemia de COVID-19, potrivit unui raport publicat marţi de Programul Alimentar Mondial (PAM), o agenţie specializată din cadrul ONU, informează Reuters.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Ştim că e greu să rezişti bunătăţilor de Paşte, cum ar fi drobul sau friptura de miel, deliciosul cozonac sau pasca cu brânză. Dar nu e imposibil să scapi de efectele mai puţin plăcute ale acestora asupra stomacului tău. Prea multe alimente grase, dulci, plus alcoolul...

Horoscop 21 Aprilie 2020, ora: 08:28

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare,...