Nume de băieți la modă în 2020. Ce nume de băieți se poartă?

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.

Nume de baieti la moda in 2020 in SUA

Statistic vorbind, cel mai popular nume de baiat din Statele Unite este de cinci ani incoace Liam. Il urmeaza Noah, William, James si Oliver.

· Liam

· Noah

· William

· James

· Oliver

· Benjamin

· Elijah

· Lucas

· Mason

· Logan

· Alexander

· Ethan

· Jacob

· Michael

· Daniel

· Henry

· Jackson

· Sebastian

· Aiden

· Matthew

· Samuel

· David

· John

· Jack

· Luke

· Dylan

· Gabriel

· Julian

· Mateo

· Anthony

· Christopher

· Andrew

· Theodore

· Caleb

· Ryan

· Asher

· Nathan

· Thomas

· Leo

· Charles

· Christian

· Eli

· Ezra

· Aaron

· Adrian

· Jeremiah

· Cameron

· Carson

· Robert

· Angel

· Nicholas

· Dominic

· Greyson

· Adam

· Ian

· Austin

· Santiago

· Jordan

· Cooper

· Brayden

· Roman

· Leonardo

· Axel

· Jason

Nume de baieti la moda in 2020 in Franta

Daca ti-ai dori un nume de inspiratie franceza pentru baiatul tau poti alege din urmatoarea lista.

· Matheo

· Ayden

· Mylan

· Raphael

· Theo

· Elliot

· Matis

· Liam

· Elias

· Gabriel

· Lucas

· Cayden

· Mael

· Loevan

· Nathanael

· Samuel

· Nael

· Timeo

· Arthur

· Nathan

Nume de baieti la moda in Italia

Daca ti-ai dori un nume de inspiratie italiana pentru baietelul tau poti alege din urmatoarea lista.

· Alessandro

· Andrea

· Antonio

· Emiliano

· Francesco

· Giovanni

· Leonardo

· Luca

· Matteo

· Romeo

Nume de baieti la moda in Marea Britanie

Lista de nume de baieti la moda in 2020 in Marea Bratanie este putin diferita de restul tarilor , britanicii fiind mai traditionalisti.

· Oliver

· George

· Harry

· Noah

· Jack

· Charlie

· Leo

· Jacob

· Freddie

· Alfie

· Archie

· Theo

· Oscar

· Arthur

· Thomas

· Logan

· Henry

· James

· William

· Max

· Lucas

· Ethan

· Teddy

· Finley

· Mason

· Alexander

· Daniel

· Joseph

· Tommy

· Arlo

· Edward

· Adam

· Sebastian

· Dylan

· Elijah

· Albie

· Louie

· Toby

· Benjamin

· Samuel

· Harley

· Luca

· Frankie

· Ronnie

· Hugo

· Jake

· David

· Theodore

· Roman

· Bobby

· Alex

· Ezra

· Ollie

· Harvey

· Albert

· Lewis

· Blake

· Stanley

· Elliot

· Grayson

· Liam

· Louis

· Matthew

· Elliott

· Tyler

· Luke

· Michael

· Gabriel

· Ryan

· Dexter

· Leon

· Nathan

· Ellis

· Rowan

· Sonny

· Dominic

· Eli

· Aaron



Nume de baieti la moda in 2020 in Spania

In Spania sunt la moda numele de baieti clasice. Printre favorite se numara Alejandro, Cruz, Santiago si Mateo.

· Alejandro

· Antonio

· Carlos

· Cruz

· Diego

· Fernando

· Francisco

· Hugo

· Jaime

· Javier

· Jose

· Juan

· Manuel

· Mateo

· Miguel

· Rafael

· Santiago

Nume de baieti la moda in Germania

In Germania, parintii pot avea probleme cu eliberarea certificatului de nastere al copilului, daca numele alese nu sunt considerate potrivite. De acea, in Germania, numele de baieti sunt destul de sonore.

· Matteo

· Elias,

· Finn

· Henry

· Jannik

· Liam

· Philipp

· Lucas

· Levi

· Oskar

· Anton

· Théo

· Mathys

· Milo

· Joshua

· Jonathan

· Mats

· Maximilian

· Lenny

· Bennet

