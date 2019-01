Numele stareței celei mai mari mănăstirii din Rusia, a fost găsit în arhivele declasificate ale KGB din Letonia

Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 79 sunt date dispărute, după ce un bloc din orașul Magnitogorsk, din Rusia, s-a prăbușit parțial, în urma unei explozii cauzate, cel mai probabil, de o scurgere de gaze, relatează The Guardian.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat la schi, pe pârtiile din Păltiniş, în ultima zi din an, potrivit Digi24.

După cum rezultă din cartea KGB, o persoană cu acestea date personale și biografice a fost recrutată ca agent KGB în februarie 1987 sub pseudonimul «Veronika». Ce misiuni exacte a avut agentul «Veronika» nu este specificate. Eparhia de la Nijni Novgorod a refuzat oficial să comenteze informațiile despre presupusa colaborare cu KGB a egumenei Serghia. La fel n-a urmat nici un comentariu din partea mănăstirii pe care o conduce. Potrivit publicației din Nijni Novgorod, egumena Serghia este o figură foarte importantă și influenta în cadrul Biserica Ortodoxă Rusă și conduce astăzi cea mai mare mănăstire din Rusia.

Potrivit departamentului sinodal al mănăstirilor și monahismului Bisericii Ortodoxe Ruse, egumena Serghia, cunoscut și ca Alexandra Georgievna Konkova s-a născut lângă Moscova în 1981 a intrat în mănăstirea din Riga, unde un an mai târziu s-a călugărit. Supunerea în protopopiat a avut loc în mănăstirea mănăstirii Riga.

Numele de mirean al Egumenei Serghia este Alexandra Georgievna Konkova (Александра Георгиевна Конкова). Conform datelor din această arhivă, ea a fost recrutată de un agent KGB la 3 februarie 1987 sub pseudonimul «Veronika». Alexandra Georgievna Konkova a venit la mănăstirea Serafimo-Diveevsky în 1991.

