O companie petrolieră conectată la Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România (rise.md)

O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România. Firma a obținut contractul în urma unor negocieri directe simulate.





17 MAI 2021. În Ocnița, un orășel din extremitatea nordică a Republicii Moldova, are loc ceremonia de recepţie a primului lot din donația de 6 000 de tone de motorină oferită de România pentru agricultorii afectați de seceta din anul trecut. Detalii, AICI

Prezent la eveniment, Daniel Ioniţă, ambasadorul României, ţine să-şi exprime speranţa că „această motorină de foarte înaltă calitate va fi distribuită în mod transparent și echitabil către toți cei în drept”. „Vom urmări și noi atent tot acest proces de distribuție”, accentuează diplomatul.

Ion Perju, ministrul în exercițiu al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului se grăbește să-l asigure „că fiecare litru de motorină donată de partea română va ajunge la cei care au suferit cel mai mult”, fiind vorba de circa 3 500 de producători agricultori, „în special din raioanele de sud ale țării”.

.

Despre faptul că autoritățile de la București aveau în calcul sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea, ca ajutor extern, a unei cantități de motorină de aproximativ 6.000 de tone, a anunțat, încă la finele anului trecut, Klaus Iohannis, președintele României, în timpul unei vizite oficiale la Chișinău. Detalii, AICI

Practic o lună mai târziu, la 3 februarie 2021, Guvernul de la București a aprobat o hotărâre privind scoaterea din rezervele de stat și acordarea ajutorului umanitar extern constând în 6.000 tone de motorină, în valoare de 18,3 milioane de lei românești (circa 78 de milioane de lei moldovenești, la cursul din acea zi – n.r.). Detalii, AICI

Hotărârea stipulează că predarea motorinei se va realiza la Chișinău, iar „cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul intern și extern, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii de livrare a produsului”, va fi suportată de partea română.

De la decizia Guvernului de la București a trebuit să mai treacă o lună până când și Executivul de la Chişinău a adoptat o hotărâre cu privire la ajutorul umanitar acordat de către România. Astfel, autoritatea responsabilă de recepționarea, depozitarea, păstrarea, evidența și distribuirea motorinei a fost desemnată Agenția Rezerve Materiale (ARM) din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Iar pentru acoperirea tuturor costurilor: de la broker vamal, la servicii de recepționare, de evaluare a cantității și calității, de depozitare, păstrare, descărcare, încărcare, distribuire a motorinei, dar şi de cazare și hrană a reprezentanților României împuterniciți să însoțească ajutorul umanitar, agenției i-au fost alocate trei milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

.

Primele semne de întrebare referitor la modul în care autoritățile s-au pregătit de recepționarea motorinei apar chiar de la început. Astfel, deşi Guvernul a decis abia pe 11 martie 2021 să desemneze ARM responsabilă de acest ajutor umanitar şi să-i aloce banii necesari, instituţia a publicat încă pe 5 martie 2021 un anunţ prin care solicita, până pe 9 martie, ofertele de preţ la serviciile de recepţionare şi depozitare a celor 6.000 de tone de motorină. Detalii, AICI

Într-un răspuns oficial pentru RISE Moldova, ARM susţine că, „având în vedere termenul restrâns, Grupul de lucru privind achizițiile publice din cadrul Agenției Rezerve Materiale […] a decis […] de a aplica procedura de negocieri, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” la licitație.

Respectiv, instituția a solicitat oferte de preţ de la şapte companii petroliere, din care şase: Bemol Retail SRL, Rompetrol Moldova SA, Datario SRL, Lukoil Moldova SRL, Petrom Moldova SRL şi Naftatrans SRL „au comunicat că nu dispun de capacităţi pentru a recepţiona și depozita” o asemenea cantitate de motorină.

În Decizia de atribuire a contractului pentru depozitarea motorinei, descărcată de pe Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice MTender, despre aceleași șase firme se menționează că acestea și-au depus ofertele, doar că toate au fost descalificate din același motiv – „nu poate recepționa cantitatea solicitată”. Respectiv, „în urma examinării și evaluării” singurei oferte care corespundea tuturor cerințelor, contractul a fost atribuit companiei Tirex Petrol SA. Detalii, AICI

.

Informația prezentată de ARM nu își găsește confirmare în declarațiile companiilor invitate la licitație. Spre exemplu, reprezentanții companiei Petrom Moldova, unul dintre cei mai mari jucători de pe piață (parte a grupului austro-român OMV Petrom), susțin că nici măcar nu au ajuns să-și depună oferta. Asta după ce, la depunerea actelor pentru participare, pentru estimarea corectă a costului și a modalității de administrare, au solicitat informații suplimentare.

Petrom Moldova (într-un răspuns oficial pentru RISE): Agenția Rezerve Materiale nu a revenit, însă, cu informația crucială, pentru estimarea calitativă, deci, prezentarea ofertei nu a mai fost posibilă.

Alexei Prozorov, asociat și director financiar la Naftatrans, susține că firma sa a depus totuși oferta pentru licitația de prestare a serviciului de recepţionare și depozitare a celor 6.000 tone de motorină. Conform deciziei de atribuire a contractului, Naftatrans a ofertat 135 de lei per tonă (fără TVA), cu 21 de lei mai mult decât a propus Tirex Petrol. Detalii, AICI

Alexei PROZOROV: Am fost surprinşi [de decizia ARM], pentru că, în principiu, din punct de vedere teritorial, noi suntem mai bine amplasaţi: ne aflăm în centrul [Moldovei] şi puteam să distribuim mai uşor motorina, şi la nord, şi la sud. Pentru noi nu a fost clar din ce motive motorina a fost dusă la nordul ţării.

În decizia de atribuire a contractului se mai menționează că și Lukoil Moldova a participat la licitație, având cea mai scumpă ofertă – 150 de lei per tonă (fără TVA). (Detalii, AICI) În același timp, Feyruz Isayev, administratorul Lukoil Moldova, ne-a declarat că firma pe care o reprezintă nu s-a implicat în această licitație, pentru că nu are capacitatea de a depozita o asemenea cantitate de motorină.

Practic același lucru ni l-au declarat și reprezentanții Bemol Retail.

.

Nichifor Ioncu, șeful Direcţiei administrare rezerve materiale de stat din cadrul ARM, ne-a explicat că, de fapt, agenția a solicitat de la cele șapte companii doar informații referitor la posibilitatea de a depozita 6.000 de tone de motorină. Potrivit lui Ioncu, doar Tirex-Petrol a prezentat informații că poate stoca, într-un singur loc, 6.000 de tone de motorină și, în consecință, cu această companie s-a discutat și alte aspecte.

Nichifor IONCU: Noi am solicitat informația despre posibilitatea ca să păstreze aşa volum… Noi nu știam când și cum va veni ajutorul …. Era pe 15 februarie… Ne-am gândit să găsim un loc unde poate fi păstrată asemenea cantitate, pentru că era o problemă. Or, partea română ne-a solicitat locul unde va fi păstrat ajutorul… Era vorba – într-un singur loc..

18 martie 2021. ARM şi Tirex Petrol încheie contractul de acordare a serviciilor de depozitare şi transbordare a produselor petroliere, valoarea acestuia fiind de 852.201,60 lei (cu TVA).

16 aprilie 2021. ARM iniţiază procedura de achiziție a serviciilor de transportare şi distribuire a motorinei, prin procedura de licitație deschisă. Valoarea estimată a contractului – 1,29 milioane lei (fără TVA). Doar că, până pe 4 mai – termenul limită pentru depunerea ofertelor, nicio companie nu s-a arătat interesată de distribuirea motorinei. Detalii, AICI

Alexei PROZOROV, explică de ce Naftatrans nu a participat la tenderul de distribuire a motorinei: Noi am vrut tot: de la depozitare – la distribuire. Atunci când am înțeles că motorina va fi depozitată la nord, am considerat că nu este logic, din punct de vedere logistic, ca pentru oamenii (beneficiarii – n.r.) de la sud, din raionul Cahul sau raionul Căuşeni, de exemplu, să transporți [motorina] tocmai de la Ocniţa.

În consecinţă, ARM a negociat direct cu Tirex Petrol, care a obţinut un preţ mai mare cu circa 30% decât era gata iniţial să plătească agenţia. Contractul, în valoare de circa două milioane lei (cu TVA), a fost semnat pe 25 mai. Detalii, AICI

Potrivit lui Nichifor Ioncu, șeful Direcţiei administrare rezerve materiale de stat din cadrul ARM, instituția s-a adresat la mai multe companii, dar chiar și Tirex Petrol „cu mare greu a acceptat” să preia și distribuția motorinei.

Astfel, cea mai mare parte (95%) din cele trei milioane lei, alocate de Guvern pentru depozitarea şi distribuţia motorinei, vor ajunge la Tirex Petrol, companie printre beneficiarii căreia se numără și fiul lui Alexandru Pînzari, secretarul general adjunct al Partidului Democrat (PD) și fost polițist de carieră.

.

La 11 martie, când ARM a fost desemnată responsabilă de gestionarea motorinei acordată de către România, Guvernul de la Chișinău a mai decis ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), să stabilească cantitatea eligibilă de combustibil pentru producătorii agricoli care vor solicita ajutor umanitar. Detalii, AICI

O lună și ceva mai târziu, autoritățile au anunțat că au recepționat cereri de la 3 430 producători agricoli. Aceștia au raportat că seceta din anul 2020 le-a afectat terenuri cu o suprafață de circa 475.000 de hectare, în special fiind vorba de culturi de porumb (49,3%) și floarea soarelui (45,9%).

În cele din urmă, circa 325.000 de hectare au fost declarate eligibile pentru acordarea ajutorului umanitar, cuantumul mediu per hectar fiind stabilit la circa 18,46 kg (circa 22 litri) de motorină, și a fost întocmită lista cu cei 3.416 de potențiali beneficiari. Detalii, AICI

Analiza listei publicată de AIPA arată că peste 42% din motorina donată de România și depozitată în or. Ocnița va ajunge în raioanele de sud și doar a patra parte va rămâne în nord.

.

Cea mai mare cantitate de motorină, peste 55 de tone, ar urma să ajungă la Global Farming International SRL (anterior avea denumirea Wetrade Agro) din Drochia, cu 3.000 de hectare în Anenii Noi afectate de seceta din 2020.

Asociat la Global Farming International este Sungrain Group SRL din Moldova, care este deţinută, la rândul ei, de Sungrain Farming International Limited din Cipru. Dar beneficiar efectiv al acestei firme este Ion Echim, soţul Emmei Tăbârţă, fosta viceguvernatoare a Băncii Naţionale învinuită, anul trecut, de escrocherie şi spălare de bani în cadrul dosarului privind frauda bancară.

În top urmează cooperativa agricolă Glia din Cantemir (peste 52,5 tone de motorină pentru circa 2.850 de hectare afectate) şi Raiagro Company SRL din Anenii Noi (35,5 tone pentru circa 1.930 de hectare). Anume gospodăriile mari și se numără printre primii agricultori la care va ajunge motorina donată de România, arată datele ARM. Detalii, AICI

La polul opus sunt câteva mici gospodării ţărăneşti care vor beneficia de doar câțiva litri de motorină. De exemplu, Dumitru Lopotenco din raionul Donduşeni ar urma să primească 7,7 kg (9,17 litri), Sebacons SRL – 9,2 kg (10,91 litri), iar Constantin Bujac din Cantemir – 11,1 kg (13,1 litri). Asta pentru că suprafaţa de teren agricol pe care seceta din 2020 le-a afectat-o este de circa jumătate de hectar.

Ion PREAȘCA (rise.md)

Editare: Nicolae CUȘCHEVICI

Fact-checking: Inna CÎVÎRJIC

Grafică: Roman FILIPPOV