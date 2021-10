O bătrână din Cahul, riscă să rămână pe drumuri și fără pensie: Este impusă să achite o factură de 70.625 de lei pentru apă

O bătrână de 76 de ani riscă să rămână pe drumuri și fără pensie după ce a primit o factură de la Apă Canal Cahul cu o datorie de peste 70.000 de lei.

Nadejda Petru, susține că este impusă să achite o factură de 70.625 de lei pentru apa pe care nu a consumat-o, transmite Știri.md.

Disperată, bătrânica a venit la Chișinău în speranța de a primi ajutor din partea autorităților.

”Ei au spălat țevile și acestea au buhnit în grădină și ăștia de la Apă Canal Cahul mi-au spus să achit 70.625 de lei. Eu nu am fost acasă un an și 8 luni. Am fost și la primar, mi-a spus să dau în judecată, dar și avocatul costă bani, eu de unde să-i iau?”, a spus ea.

Aceasta susține că a primit deja și un aviz de deconectare și o notificare de la o companie privind datoria.