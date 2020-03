O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

„El (Filip) mai are șansa să aleagă. Ori rămâne în istorie ca un politician care a reușit să oprească împingerea țării sale pe orbita Kremlinului, sau să fie blestemat că a comis acest act de trădare”, concluzionează articolul.

„Dacă negocierile dintre Filip și Dodon se vor încununa cu succes, asta ar putea să însemne pentru Europa pierderea definitivă a Moldovei și transmiterea ei în mâinile Kremlinului”, consideră The Brussels Times.

„Acum, acesta negociază cu „trădătorul intereselor naționale” formarea unei majorități parlamentare cu socialiștii pro-moscoviți”, notează The Brussels Times.

Autorul notează că Moldova are o democrație și instituții de stat slabe. Ea este vulnerabilă în fața influențelor Kremlinului, astfel că Uniunea Europeană riscă să se trezească la granița sa cu un cap de pod puternic al Kremlinului, care, în perspectivă, s-ar putea transforma în unul militar.

Un editorial publicat în „ The Brussels Times ” despre procesul de formare a unei coaliții PSRM-PDM sugerează că Pavel Filip și PDM riscă să rămână în istoria Moldovei ca trădători ai națiunii. Asta în condițiile în care, potrivit articolului, o coaliție PSRM-PDM va duce țara în izolare internațională, la instaurarea dictaturii și la întărirea pozițiilor Rusiei în regiunea de sud-est a Europei.

