O comedie cu Jennifer Aniston și Adam Sandler a doborât recordul de cel mai vizionat film pe Netflix

Comedia Murder Mystery, cu Jennifer Aniston şi Adam Sandler în rolurile principale, a doborât recordul de vizualizări pentru un film produs de Netflix. În doar trei zile de la premiera pe platforma de streaming online, 30.869.863 de conturi unice au rulat filmul. Un număr de 13.374.914 dintre conturile care au vizionat Murder Mystery sunt din Statele Unite, iar 17.494.949 sunt din restul ţărilor în care este disponibil Netflix.

Acesta este un record, a anunțat marți Netflix pe Twitter. Informația a fost confirmată pentru Variety de compania americană de streaming, care a subliniat şi că se contorizează o vizionare atunci când utilizatorul are răbdare să vadă peste 70% dintr-un film.

Se așteaptă ca această comedie să depășească recordul deținut de filmul Bird Box, cu Sandra Bullock în rolul principal, care în decembrie 2018 a atrat 45 de milioane de abonați în primele șapte zile de la premieră.

Regizat de Kyle Newacheck, Murder Mystery prezintă aventura unui poliţist din New York şi a soţiei lui care pleacă într-o vacanţă în Europa pentru a-şi reîmprospăta relaţia, însă sfârşesc fugind de autorităţi după ce le este înscenată uciderea unui miliardar vârstnic.

Adam Sandler şi Jennifer Aniston au mai jucat împreună şi în comedia Just Go With It/Nevastă de împrumut (2011).