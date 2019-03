O cunoscută marcă auto germană, în pericol de a se închide

Programul Prima Casă se extinde. În luna iunie a acestui an ar putea să fie lansată o extensie a programului şi anume Prima Casă 4. Anunţul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Ion Chicu, care a mai precizat că acest proiect este o continuare a programului "Prima...

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Paleontologii de la University of Alberta au relatat că au descoperit cel mai mare Tyrannosaurus rex şi cel mai mare schelet de dinozaur găsit vreodată în Canada. Specimenul lung de 13 metri, poreclit Scotty, a trăit acum 66 de milioane de ani.

Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaşte suveranitatea israeliană asupra Înălţimilor Golan va avea cu siguranţă ‘consecinţe negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marţi Kremlinul, citat de...

În plus, presa internațională speculează că Renault intenționează să renunțe la parteneriatul prin care modelul de oraș Twingo este dezvoltat în strânsă colaborare cu cele două modele Smart din gama actuală, ForTwo și FourFour.

Conducerea constructorului german Daimler va decide până la sfârșitul acestui an care va fi soarta brandului Smart, potrivit unor informații dezvăluite de publicația financiară Handelsblatt. Viitorul acestui brand este în dubiu din mai multe motive.

Daimler va decide până la sfârșitul acestui an viitorul brandului Smart, care înregistrează pierderi de miliarde de euro de la lansarea din 1998. Una dintre opțiuni este renunțarea completă la acest brand.

