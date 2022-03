O femeie a apărut cu un mesaj anti-război la un post TV din Rusia VIDEO

O femeie a apărut cu un carton pe care era afişat un mesaj anti-război în timpul emisiei unui jurnal TV care prezenta situaţia din Ucraina. Marina Ovsyannikova, autoarea mesajului, a fost arestată la doar câteva momente după gestul său.

Declarație înainte să fie reținută de poliție: "Ceea ce se întâmplă în Ucraina - este o crimă. Iar Rusia e un stat agresor. Reponsabilitatea cade pe o singură persoană - Vladimir Putin. Rusia trebuie să oprească acest război, pentru ca cele două țări frățești - să se poate împăca. Tata e ucrainean, mama e rusoaică. Niciodată nu am fost dușmani. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Canal, m-am ocupat de propaganda Kremlinului. Acum îmi este foarte greu și îmi e foarte rușine. Îmi e rușine că am permis zombarea cetățenilor ruși. Azi împotriva noastră e toată lumea și din cauza asta va suferi o generație întreagă".

Avocații Marinei Ovseanikova, jurnalista care a fost reținută în urma afișării unei pancarde anti-război la Pervîi Canal, nu au putut să afle locația unde aceasta este ținută. Jurnalista riscă până la 15 ani de închisoare, conform noii legi rusești.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74