O femeie a câștigat Cursa Transcontinentală 2019

Fiona Kolbinger din Germania a învins peste 200 de bărbați pentru a deveni prima femeie care câștigă cursa Transcontinentală, pedalând mai mult de 4.000 de kilometri prin Europa în 10 zile.

Studenta la medicină, în vârstă de 24 de ani, a pedalat prin 7 țări, din Bulgaria până în Franța, îndurând furtuni, caniculă și ploi înghețate. Kolbinger, care a terminat cursa în 10 zile, 2 ore și 48 de minute, spune că ar fi putut fi mai greu, dar „aș fi dormit mai puțin”.

„Sunt așa de surprinsă că am câștigat”, a mărturisit Fiona Kolbinger pentru BBC. Ea a fost una din cele 40 de femei care au luat parte la cursă, dintr-un total de 265 de participanți. „Când am intrat în cursă, m-am gândit că poate ajung pe podium la categorie, dar nu am crezut niciodată că pot câștiga cursa”, a adăugat nemțoaica.

Cursa Transcontinentală este un eveniment lansat în 2013, începând cu Londra și terminând cu Istanbul. Prima cursă a fost câștigată de belgianul Kristof Allegaert.

La această cursă, concurenții trebuie să respecte niște reguli stricte pe tot traseul, care îi ghidează prin șapte sau mai multe țări, printre care Austria, Bulgaria, Bosnia, Croația, Franța, Italia, Kosovo, Serbia, Slovenia și Elveția.

Ei își pot alege propria rută, dar trebuie să treacă prin patru puncte de control, să parcursă terenuri variate care include trasee cupietriș și urcări dificile, precum și pasul Timmelsjoch situat la o altitudine de 2.474 m în Tirolul de Sud, la granița dintre Italia și Austria.

Cicliștii nu au voie să ceară pe drum lămuriri sau să primească sprijin tehnic de la altcineva și trebuie să își procure singur hrană și adăpost.

