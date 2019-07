O femeie a fost ucisă de un pai de metal

Cam din ultimul an, din ce în ce mai multe orașe, corporații și țări au anunțat că vor interzice paiele din plastic și alte produse din același material. Starbucks a fost unul dintre lanțurile mari care a promis să elimine paiele din plastic din 28 de mii de locații, ca-n 2020 să nu mai aibă deloc așa ceva. McDonald's merge pe același tipar, sau măcar pentru magazinele din Marea Britanie și Irlanda, iar câteva companii aeriene, lanțuri hoteliere, linii de croazieră și chiar și parcurile tematice Disney au apelat la opțiuni mai sustenabile.

Dar după ce o femeie de 60 de ani a murit într-un accident oribil care a implicat un pai de metal, un medic legist englez a lansat un avertisment pentru posibilele pericole la care te expui când folosești incorect un astfel de obiect. Conform The Telegraph, Elena Struthers-Gardner avea în mână o cană de tip borcan când a căzut în bucătăria ei din Dorset, Anglia. A picat cu fața în paiul de metal care se afla în capacul borcanului, iar cei 25 de centimetri i-au intrat fix în ochiul stâng, i-au pătruns în creier și i-au distrus trunchiul cerebral.

„Am mers până în ușa bucătăriei și am văzut-o pe Lena care era căzută în zona dinspre hol”, a scris soția ei Mandy Struthers-Gardner în declarația care a fost citită la medicul legist. „Scotea borboroseli înfundate. Borcanul ei de sticlă era intact pe podea cu paiul înfipt încă în el. Apoi am observat că paiul intrase în capul ei. Am sunat imediat la urgențe.”

Ambulanța a dus-o pe Elena la Spitalul General Southampton, însă rănile i-au fost fatale, a murit a doua zi. Deși Brendan Allen, asistent legist în Dorset, n-a reușit să determine motivul pentru care femeia a căzut, cauza oficială a decesului a fost traumatism cranio-cerebral.

Mandy Struthers-Gardner a declarat că Elena, fostă jocheu, avea probleme de mobilitate din cauza unui accident pe care l-a avut la călărie când avea 20 și ceva de ani, iar traumele ei la coloană o făceau din când în când să-și piardă echilibrul. „Cred că-n mâinile unor persoane cu probleme de mobilitate ca Elena, copii sau persoane care pur și simplu se dezechilibrează, lucrările astea sunt prea dure”, a scris ea. „Chiar și dacă nu omoară pe cineva, tot sunt periculoase.”

Allen a fost de acord și a sugerat că paiele de metal n-ar trebui să fie folosite într-un recipient cu capac. „E clar că trebuie să fii foarte atent cu paiele astea de metal”, a zis el. „Nu sunt deloc maleabile. Dacă cineva pică pe ele și sunt îndreptate în direcția greșită, se pot răni grav (...) Se pare că principala problemă din cazul ăsta a fost că paiul era fixat, altfel el s-ar fi mișcat într-o altă direcție.”

După ce am citit despre asta, voi folosi mai degrabă pai de hârtie sau de silicon. Sau deloc.

https://www.vice.com