O femeie divorțată s-a căsătorit cu un covor: „Nu pot să mai trăiesc fără el”

În timpul ceremoniei, Bekki Cocks, care era îmbrăcată într-o rochie de mireasă tradițională, i-a promis „partenerului” ei că îi va fi alături până când „moartea îi va despărți”, scrie Daily Star.

„L-am cumpărat pe Mat acum un an și le-am spus tuturor despre cât de mult îl iubesc, de atunci. Am început să o iau în serios, după ce prietenii mei obișnuiau să glumească și să mă întrebe de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Am petrecut atât de mult timp îngrijindu-l și curățându-l de câteva ori pe zi și asigurându-mă că arată mereu foarte bine. Nu pot sta fără el acum. Sunt puțin obsedată de el. Când copiii mei dorm, stau cu el în pat și îi împărtășesc cele mai intime gânduri”, a povestit ea.