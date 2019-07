O formă de malarie rezistentă la medicamente se răspândește rapid în Asia

Astăzi la Chișinău are loc Forumul ”Reformarea Justiției și Combaterea Corupției” organizat de CRJM.

Utilizând supravegherea genomică pentru a urmări răspândirea formei de malarie rezistente la medicamente, oamenii de ştiinţă au descoperit că tulpina, cunoscută sub numele de KEL1/PLA1, a evoluat şi a suferit noi mutaţii genetice care o fac şi mai rezistentă la tratament. „Am descoperit că această tulpină s-a răspândit agresiv, înlocuind paraziţii locali ai malariei, şi a devenit tulpina dominantă în Vietnam, Laos şi nord-estul Thailandei”, a declarat Roberto Amato, care a lucrat cu o echipă de la Institutul Wellcome Sanger din Marea Britanie, Universitatea Oxford şi Universitatea Mahidol din Thailanda.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)