O fostă contabilă ANSA riscă 10 ani de închisoare. A prejudiciat Agenția cu 2 milioane lei

O fostă contabilă de 61 de ani a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) riscă să stea următorii zece ani la închisoare. Aceasta este învinuită că a prejudiciat Agenția cu 2 milioane lei.



Fosta angajată a fost numită în funcție în 2013. Oamenii legii au stabilit că aceasta, chiar din anul în care a fost angajată, și-a însușit ilegal sute de mii de lei în fiecare an de la companii și diverse persoane, pentru care Direcția presta servicii, scrie tv8.md



Prin urmare, mai mult de patru ani, valoarea sumelor delapidate în fiecare an era în progresie semnificativă: de la peste 300.000 lei pe an, la circa 500.000 lei. Mai exact, aceasta încasa banii de la beneficiarii serviciilor prestate, le oferea certificatele solicitate, dar banii primiți nu ajungeau să fie depuși la bancă, în folosul statului.

Neregulile au fost depistate în anul 2018, de către Direcția teritorială inspectare financiară Bălți din subordinea Ministerului Finanțelor, după ce noul superior al femeii a solicitat de la autoritățile abilitate cercetarea situației, în repetate rânduri. Acesta a început să aibă îndoieli în perioada în care subordonata acuzată era în concediu medical.

Sentința a fost pronunțată în lipsa acuzatei, care a fost anunțată în căutare internațională, după ce anterior fusese spitalizată în țară, ceea ce a făcut imposibilă plasarea acesteia în arest.

Instanța de judecată a admis demersul procurorilor și a dispus încasarea sumei prejudiciate de peste 2 milioane lei de la învinuită. Anterior, la demersul procurorilor, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor imobile deținute de aceasta, ceea ce a făcut posibilă recuperarea a peste 45.000 lei în contul statului.

