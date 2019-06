O inițiativă legislativă promovată de unul dintre liderii Platfomei DA, Alexandru Slusari, ar putea avea efecte păguboase pentru economie și stimula EVAZIUNEA fiscală (MoldStreet)

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Așa cum bine se știe, cotropirea rusească și sovietică a Basarabiei a adus populației multe nenorociri. Pe lângă cele fizice, au fost și cele de natură sufletească. Totul s-a axat pe minciună și abuz de putere. Mai mult, culmea lipsei de bun simț, s-a insuflat sub amenințarea...

România nu mai are scăpare. Rusia este într-o expansiune totală și ne atacă. Vladimir Putin nu se lasă și vizează un obiectiv strategic important.

Estul pribegit al Europei se cutremură din temelii. Lumea rusească are probleme ontologice “la ea acasă”, în spațiul traditional de control ideologic (spațiul ex-sovietic). De la Tbilisi la Chișinău, de la Erevan la Kiev, tot vestul spațiului ex-sovietic cere...

Unionistul Ion Leașcenco a comentat votul de astăzi al liderului PPDA Andrei Nastase pentru revenirea delegației Federației Ruse in cadrul APCE.

Un PSD-ist de la București (Dinu SOCOTAR), un pro-european (Andrei NĂSTASE) și un pro-rus (Vlad BĂTRÎNCEA) de la Chișinău, plus alți politicieni zăpăciți din mai multe țări europene au votat în favoarea revenirii Rusiei în Adunarea Parlamentară a Consiliului...

Trebuie de menţionat că patentarii au o alternativă, folosirea modalității activității independente, la care au trecut deja o parte din ei. Or, potrivit specialiştilor din punct de vedere al costurilor, activitatea independentă este comparabilă cu costurile aferente patentei.

În plus inițiativa vine pe contrasens şi cu politicile economice ale statului, iar prevederile proiectului nu corespund, în parte, obiectivelor stabilite de Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020, conform căreia statul este obligat să ia măsurile necesare în vederea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, „fiind promovate ideile de încurajare a persoanelor de a desfășura activitatea de întreprinzător prin obținerea unei forme organizatorico-juridice”.

Patenta de întreprinzător este destinată comercianților care obțin venituri de până la 300.000 de lei pe an, se arată în nota de argumentarei. Deputatul din partea fracțiunii Platformei DA spune că mulți activează în baza patentei pentru a putea supraviețui, iar economia tenebră nu trebuie căutată printre acești întreprinzători.

„Avem peste 9.500 de persoane care activează în baza patentei. Marea majoritate sunt în etate. Nu sunt capabili să treacă la aparatul de casă, să țină contabilitatea etc”, argumentează Slusari. Totodată deputatul susține că chiar dacă se fac abuzuri - "asta e problema statului că nu are pârghii de control”.

