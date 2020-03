O mamă și-a reclamat fiica la Poliție după ce nu a stat în izolare

„Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a fost înregistrat la data de 19.03.2020 dosarul penal nr. 2380/P/2020, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal, constând în aceea că, în ziua de 18.03.2020, o persoană de sex feminin a sesizat Secţia 7 Poliţie cu privire la faptul că fiica sa împreună cu concubinul acesteia, care s-au întors pe 16.03.2020 din Franţa, nu respectă măsura izolării impusă de autorităţile competente.

În urma sesizării femeii, procurorii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor.

