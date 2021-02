O MARE IUBIRE FĂRĂ ÎNȚELES

Françoise Thom are 70 de ani și este de multă vreme una dintre autoritățile mondiale din domeniul studiilor ruse și sovietice. În interviul dat în exclusivitate pentru...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

*** In septembrie 2020 a aparut la aceaasi editura volumul doi din „Repertoarul amorului”. Il gasiti pe librrs.ro, elefant ro si la raft in librariile Carturesti, Librarium, Humanitas Stelian Tanase

Fragment din volumul „Repertoarul amorului” aparut recent la editura Hyperliteratura. Il gasiti on-line pe elefant.ro libris.ro esteto.ro, diverta.ro hyperliteratura.ro De asemenea in lanturile de librarii Carturesti, Humanitas, Diverta Alexandria.

Pînă la moartea lor cei doi au continuat să își scrie. Cînd ea venea în Europa se întîlneau. Tonul scrisorilor este același din anii 20 – de admirație necondiționată a ucenicului față de profesor – în ciuda trecutului lor dramatic și a istoriei la care au fost părtași în roluri opuse.Mai mult, Hanah Arendt a făcut demersuri pentru ca operele lui filosofice să fie traduse în SUA. Inexplicabil, de vreme ce Hannah Arendt era un cunoscător fin al Germaniei naziste. O analizase de multe ori cu acuratețe ( ex. “Eichman la Ierusalim”), dar totul mergea pînă la iubirea ei pentru Heiddeger pe care il considera inocent și îl absolvea de orice vină. Rațiunea a fost înfrîntă de dragoste ? Cei doi au murit la mijlocul anilor 70. Peste 20 de ani biografiile și publicarea corespodenței dintre ei au scos la suprafață o mare și paradoxală poveste de dragoste din secolui al XX-lea. (fișă de roman Partida de vinătoare) ( vezi Hannah Arendt “Journal de la pensee,” 1950/1973. ed Seuil 2005, si Hannah Arendt&Martin Heiddeger. Scrisori 1925/1975 ed. Humanitas/2007)

Hannah Arendt este evreică, iar Heiddeger antisemit, un naționalist german tipic, membru al partidului național socialist. În 1933 devine rector și contribuie la curățirea de evrei a universității. La polul celălalt, evreica Hannah Arendt, pentru a supraviețui, este silită să emigreze. Cauza – politica declanșată de Hitler după ce a venit la putere, 30 ianuarie 1933. Cei doi se despart pentru foarte multă vreme. Hanna Arendt ajunge întîi la Paris unde militează pentru cauza evreilor. Apoi în 1940 ajunge la New York unde este profesoară. După razboi devine celebră datorită cărților ei. Mai ales pentru “Originile totalitarismului (1951). În 1940 s-a căsătorit din nou. După ce Germania a capitulat în 1945 Heiddeger a avut dificultăți cu noile autorități. A fost scos din învățămînt, cărțile sale au fost interzise și a fost supus anchetei Comisiei de denazificare care, cu greu, l-a absolvit pentru trecutul său politic. Una dintre recomandările cerute privind inocența sa i-a fost dată chiar de Hannah Arendt. Interesant este că în 1946, în „The Partizan Review” ea îi reproșase fostului ei iubit adeziunea la nazism. Curios, cînd se intoarce în Germania, în 1950, ea îi scrie și se revăd după 17 ani, într-un hotel din Freiburg. Ea nu a reușit de fapt niciodată să scape de influența mentorului și primului ei iubit.

Martin Heidegger a fost profesor foarte cunoscut la Universitatea din Marburg, filosof influent. Ea ii este studentă. Povestea lor a durat de cînd s-au întîlnit în 1924, pînă cînd au dispărut amîndoi. Foarte repede după ce s-au cunoscut au devenit intimi. Cum Heiddeger este heidegger căsătorit, legătura lor a fost ținută secretă. El îi trimite poezii, fac plimbări montane etc. Este o poveste romantică, deși este un menaj în trei. Ca să nu se afle, Hannah Arendt se mută de la Marburg la Heidelberg. Deconspirarea relației lor ar fi dus la compromiterea profesorului Heidegger. Ca să scape de influența lui, în 1929 se căsătorește, mariaj care nu a rezistat. Chiar și așa relația dintre ei nu era provocarea majoră dintre ei. Ea va apărea mai tîrziu. Într-un fel iubirea dintre ei a reflectat una din marile tragedii ale secolului.

Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale în timp ce se concentrează pe noile lor roluri în SUA, relatează The Guardian, citat de Mediafax.

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au...

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

