O minoră din Chișinău, în vârstă de 14 ani, a încercat să se sinucidă chiar în timpul orelor

Gregg Braden, autor de bestselleruri New York Times, este recunoscut la nivel internaţional ca pionier în crearea unei punţi între ştiinţă și spiritualitate. În timpul cercetărilor, Braden a descoperit ce se ascunde în ADN-ul uman și care ar fi de fapt proveniența rasei umane.

Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim...

Un automobil a intrat violent intr-un TIR, in aceasta noapte, pe soseaua Balcani.

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 07:44

În această seară am aflat cu multă întristare despre plecarea în veșnicii a Dlui Vadim Hotineanu. Am avut onoarea să-l cunosc pe Dl Hotineanu cu 21 de ani în urmă. De-a lungul acestor ani am reușit să clădim o relație bună de prietenie.