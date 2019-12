O nouă construcție în PMAN. Ce va fi pus în locul „dragonului”

În locul dragonului instalat acum două zile în Piața Marii Adunări Naționale, a apărut o nouă construcție.

Deocamdată, muncitorii refuză să ofere mai multe detalii despre ce ar fi vorba.

Însă, cel mai probabil, se pare că acolo vor fi instalate două tobogane pentru copii, transmite Știri.md cu referire la Publika.md.

Între timp, caruselul din centrul Capitalei a fost asaltat de copii, chiar dacă părinții sunt nevoiți să scoată din buzunare până la câteva sute de lei, pentru a le îndeplini gustul acestora.

Astăzi, în centrul Capitalei, am surprins un grup de șase muncitori, care instalau carcasa construcției. Însă, se pare că nici aceștia nu prea au idee la ce muncesc.

”Construcție pentru copii.

- Ce mai exact va fi?

- O să fie pentru copii. Două tobogane cu gheață.

- De cât timp ați început?

- Avem trei zile”.

Chiar dacă au mai rămas zile nenumărate până la sărbătorile de iarnă, Centrul Capitalei devine tot mai murdar.

De această părere sunt unii cetățeni, care spun că municipalitatea mai are de lucru la acest capitol.

”Știți că puțin ar trebui. Ar trebui să fie puțin mai curat, mai frumos. Mai ales de sărbători”.

”Cred că centrul orașului ar fi de dorit să fie amenajat mai bine, fiindcă vin oameni în ospeție”.

Cu toate acestea, vremea frumoasă i-a făcut pe mulți părinți și copii să-și petreacă ziua frumos în parcul de distracții din centrul oraşului.

Aici, copiii, zilnic, se pot bucura gratis de o tură la carusel, doar în intervalul orelor 14:00 și 17:00. În rest, distracția costă.

Dacă o călătorie cu troleibuzul prin Capitală costă doi lei, atunci o plimbare de aproximativ 300 de metri cu trenul costă 50 de lei. Acest fapt, îi nemulțumeşte pe părinți.

”Am avut buzunare pline și am rămas cu buzunarele goale. Foarte scump. Noi am venit de cinci minute și am cheltuit deja 300 de lei. Nu sunt.

”Cam costisitor. S-a spus că vor fi gratis jocurile, dar văd că până la masă sunt cu plată”.

”Exagerat de mari. Sunt foarte ridicate, în comparație cu alte locații. După părerea mea ar fi trebuit să fie un pic mai ieftine, pentru că sunt copii și copiii vor de toate”.

Elena Tănase a venit din Mileștii Mici, raionul Ialoveni, cu cei doi nepoței ca să se bucure de parcul de distracții. Femeia spune că a avut nevoie de câteva sute de lei doar la carusel.

”E prea scump prețul, pentru un copil 40 de lei. De acum, am scos vreo 250. Primarul a promis să fie gratis, dar văd că e de la ora 14:00 până la 17:00. E prea scump prețul, pentru un copil 40 de lei”, a spus , Elena Tănase, locuitoare, satul Mileștii Mici, Ialoveni.

Nemulțumirile părinților nu se opresc aici. Pentru a face o fotografie cu Moș Crăciun și Alba ca Zăpada în jurul bradului, la fel trebuie să plăteşti.

”Nu-i frumos. Nu ar trebui. - Câți bani ați fost nevoită să achitați? - 30 de lei. Mie mi se pare că așa ceva trebuie să fie fără bani”.

”Chiar nu-mi prea place treaba aceasta. Dacă o dată în an este așa eveniment și venim cu copiii aici, trebuie totul să plătim”.

În perioada de iarnă, activități distractive vor avea loc nu doar în centrul Capitalei, ci și în celelalte sectoare.

publika.md