O nouă decapitare islamistă și ce-ar mai fi de făcut

Or, o caricatură e un desen, o opinie și un comentariu, nu un ”bocanc”. Postulăm dreptul de a fi jignit de comentarii și de a riposta prin omor? Atari reacții nu sunt religioase, ci politice. Iar a pleda astfel pentru autocenzură e un demers de amuțire a societății deschise. E a închide și a distruge această societate.

Mai e nevoie, în plus, nu de acționism, ori promisiuni neonorate, ci de o zdravănă și consecventă contracarare a politicilor identitare, un extremism alimentând, sub pretextul luptei antirasiste și antixenofobe, rasismul, xenofobia, fundamentalismul și atomizarea societății. Iată o luptă grea într-o societate care pare obosită, denudată de aderența la valori democratice ori religioase proprii și, parcă, pradă unui freudian impuls al morții.

Orice tentativă de contracarare a acestei stări de lucruri îi enervează puternic, nu doar pe islamiști, ci și pe aliații lor de stânga. Cum îi înfurie in corpore mai orice asumare efectivă a valorilor apusene, dimpreună cu încercarea de a le conferi validitate și de a le impune.

Or, nu e prima. Iar șocul nu s-a produs pentru că ar fi o barbarie inedită. Nu e. Și nu va fi, probabil, nici ultima în felul ei. A șocat ostentația mesajului îndreptat împotriva libertății de expresie, ca și a școlii care o susține, asociat bestialității și cruzimii abominabilei execuții publice a unui om ucis doar pentru că-și făcuse meseria: un european de rând asasinat în vestul Europei, nu hăt departe, în ținuturile terorizate în Orient de Statul Islamic.

