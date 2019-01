O nouă diversiune rusească | românofobii vor să „marcheze” 660 de ani de la formarea Țării Moldovei

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două.

De ce nu poate avea pretenţia Republica Moldova să fie continuatoarea istoriei voievodatului medieval Moldova? Pentru că nu făcea parte din Principatul Moldovei atunci când acesta s-a unit cu Principatul Valahiei. Teritoriul actualei Republici Moldova se afla în componenţa Imperiului Rus cu statut de gubernie – un simplu teritoriu ocupat ilegal, aflat sub administrarea Moscovei, lipsit de legi proprii. Teritoriul dintre Prut şi Nistru a avut pentru scurt timp rang de stat independent – fără însă să fie recunoscut la nivel internaţional. În 1918, la Chişinău a fost declarată Republica Democrată Moldova care s-a unit cu România. Simbolurile, capitalele, documentele şi mormintele voievozilor statului medieval Moldova se găsesc în România.

Prin semnarea Convenția de la Paris din 1858 au fost puse bazele unirii Principatelor Dunărene, în conformitate cu hotărârile Congresului de la Paris din 1856. Astfel, Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Potrivit Convenției de la Paris, Succesorul de drept al Moldovei Medievale au fost Principatele Unite, mai apoi România. La acel moment, Provincia Basarabia, deja fusese ruptă din trupul Moldovei istorice și anexată la Imperiul Țarist. Basarabia s-a reunit cu România abia în 1918, ca o fostă provincie a Moldovei medievale. În 1940 acest teritoriu a fost ocupat din nou de Rusia sovietică, care în 1991 și-a proclamat independența față de URSS. Astfel, Statul Republica Moldova nu are cum să fie continuatorul statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenței.

Statul medieval Moldova a apărut prin transferul nobilimii valahe din Maramureşul aflat sub suzeranitatea regatului ungar (legenda lui Dragoş Vodă, descălecarea lui Bogdan Vodă). În mod asemănător, la sud de Carpaţi, statul Valahia a apărut prin transfer de nobilime valahă din Transilvania supusă regatului ungar. Cele două state au avut o istorie comună de 500 de ani. Dinastiile domnitoare de la Suceava (mai apoi, Iaşi) şi Târgovişte (mai apoi, Bucureşti) s-au înrudit şi încuscrit de nenumărate ori. Voievozii s-au luptat şi s-au împăcat. Unii au trecut de pe un tron pe celălalt de mai multe ori. Cele două ţări au avut de înfruntat în jumătatea de mileniu aceleaşi pericole: suzeranitatea maghiară şi poloneză, asaltul Imperiului Otoman. De multe ori au fost aliate, de multe ori au fost duşmane. Instituţiile şi legislaţia celor două ţări erau aproape identice. Limba vorbită de oameni era aceeaşi. Până la urmă, unificarea trebuia să se întâmple.

Rusia a pus la cale o nouă diversiune antiromânească cu bătaie lungă: „marcarea” aniversării a 660-a de la formarea Țării Moldovei. În acest scop, liderul de la Condrița a convocat la președinție un grup de personaje obscure cu viziuni staliniste și profund antiromânești. Printre participanții la „consfătuire” au fost prezenți românofobi înveterați cu viziuni staliniste asupra istoriei Republicii Moldova (Victor Pușcaș, Victor Stepaniuc, Corneliu Popovici, Alexandru Burian etc.) Această diversiune are ca scop legitimarea unui fals istoric pe care rușii îl promovează de mai mulți ani, precum că RM ar fi succesorul Moldovei Medievale.

