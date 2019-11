O nouă înțelegere de cartel pe piața cartofului?

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însă de fiecare data părerile erau împărțite. Dacă unii sunt de părere că este periculos să mâncăm cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun că nu-i nimic în neregulă cu ei. Pentru...

Aceasta era situația de acum jumătate de an, când se consumă, de regulă cartofi de import. Care ar fi însă explicația acum, când pe piață trebuie să existe producție autohtonă suficientă? Logica ne spune că ar fi vorba despre o nouă înțelegere de cartel.

În Republica Moldova, anul se produc aproape 295 de mii de tone de cartofi. Spre exemplu, anul trecut întreprinderile agricole au produs aproape 175 de mii de tone, iar gospodăriile casnice – circa 120 de mii. În plus, au mai fost importate 57 de mii de tone. Dacă excludem cele circa 60 de mii de tone necesare pentru sădirea cartofului primăvara, pentru consum ar trebui să rămână 292 mii de tone, suficient pentru a acoperi piața internă.

Situația este inexplicabilă logic, potrivit lui Vasile Șarban, șef al Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Acesta susține că, cererea de cartofi pe piața internă este calculată din norma de consum de 94,3 kilograme pentru o persoană pe an. Înmulțită la numărul populației, care ar fi de 2,9 milioane, obținem un necesar de 273 mii de tone pe an.

Potrivit ultimelor date ale Biroului Național de Statistică, în luna octombrie prețurile la cartofi pe piața internă s-au majorat cu 17,3 la sută față de septembrie. Este o evoluție nefirească, dat fiind faptul că în octombrie pe piață este livrată, de regulă o cantitate mare de cartofi din noua recoltă. De exemplu, în octombrie, 2018 cartofii s-au ieftinit cu 2,7% față de septembrie. În acest an avem însă o scumpire cu peste 17 la sută.

