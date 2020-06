Mulți deja au uitat de cazul când președintele a divulgat identitatea unei paciente infectate cu Covid-19, acestea fiind date cu caracter personal.

Acest lucru e contrar art.12 al Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului și cade sub incidența art. 177 alin (2) lit.a) Cod Penal.

La data de 10 martie am înregistrat un denunț către Procuratura Generală prin care am solicitat inițierea unui proces penal pe faptele menționate și în cazul confirmării tragerea la răspundere a celui care și-a permis să încalce legea.

Răspunsul însă e "fenomenal". Procurorul de caz nu a dorit să inițieze urmărirea penală pe motiv că pe astfel de încălcări e nevoie de plângere din partea victimei.

Dar în același timp refuză emiterea unei ordonanțe de refuz în pornirea urmăririi penale, lucru care este contrar legislației.



Vineri am transmis o scrisoare in adresa Procurorului General prin care am solicitat verificarea acțiunilor procurorului de caz și motivul refuzului prezentării copiei ordonanței de refuz în pornirea urmării penale care urma să fie emisă în baza denunțului depus de mine.

P.S. nu sunt jurist dar am consultat această situație cu juriști în drept penal care confirmă opinia mea, că se încalcă procedura. Iar scopul e simplu: să nu pot contesta ordonanța și în judecată să obțin începerea urmării penale.

Dacă am în prieteni și alți cunoscători al Dreptului penal rog să vă expuneți în comentarii.

Liviu Vovc / facebook.com