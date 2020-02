O nouă suspiciune de coronavirus în România: O profesoară de 32 de ani din Suceava, care predă în China și s-a întors în țară acum o săptămână

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Opțiunea cea mai bună în momentul de față o reprezintă anticipatele / Alianța USR PLUS a propus premier pentru a nu mai fi îndoieli că ne eschivăm

Sub noua lege, comentariile homofobe făcute în familie sau printre prieteni nu vor fi incriminate, dar denigrarea și discriminarea unei persoane pe baza orientării sexuale sau incitarea la ură față de o persoană prin text, discurs, imagini sau gesturi vor fi interzise. Activistul...

România a făcut paşi importanţi şi are potenţialul să devină lider regional, a afirmat vineri ambasadorul Statelor Unite, Adrian Zuckerman, într-o vizită la fabrica Ford de la Craiova.

