O nouă taxă pentru „responsabilizarea” șoferilor. Ministrul Mediului, Iuliana Catargiu: „Datele arată că principala sursă de poluare este transportul”

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Patru elemente caracterizează anul 2021 din punct de vedere economic. Este vorba despre creșterea semnificativă a prețurilor la mai multe produse și servicii de primă necesitate, majorarea comerțului extern, performanțele sectorului IT și al agriculturii. Aceasta este opinia lui...

Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de BNM. Astfel, pentru astăzi, 27 decembrie, un euro are valoarea de 20 lei și 21 bani.

Ca să înțelegem, taxa asta de mediu este ca o măsură de responsabilizare a proprietarilor de autovehicule și ideea mea este, de exemplu, atunci când mă duc eu să fac revizia tehnică în fiecare an la stațiile de verificare, când îmi măsoară emisiile, punem plafon ce emisii pot eu să generez și, în funcție de emisii, așa taxe plătesc. Asta este practica și în țările europene și astfel pe proprietari îi determină, în primul rând, să aibă grijă, există o piesă numită catalizator, care captează aceste emisii, că asta-i piesă de consum, s-o schimbe sau să întrețină mașinile astfel ca ele să aibă mai puține emisii sau să și le schimbe la timp” a declarat ministra Mediului.

Din perspectiva Ministerului Mediului, noi acum la fel elaborăm și avem idei de a elabora politici, pentru a introduce taxe de poluare, taxe de carbon le zic la emisiile de la fiecare transport. Ideea mea, de exemplu, pe care am comunicat-o și atunci când a început să se elaboreze proiectul de lege privind protecția atmosferei, care astăzi este în parlament, deci, el a trecut de prima lectură, dar vrem să-l revizuim, să vedem dacă e cazul și de mai îmbunătățit. Acolo a fost introdusă prevederea aceasta privind verificarea, pentru că până acum nu există, în legea veche nu există obligația de a verifica sursele mobile, adică transportul, emisiile la transport și de a le taxa, să zic așa.

„Datele arată că principala sursă de poluare este transportul. Într-adevăr, obiectivul pe care trebuie să-l avem este: cum schimbăm parcul auto și cum responsabilizăm participanții la trafic sau proprietarii autovehiculelor să întrețină autovehiculele, astfel încât să diminuăm rata de poluare? Bine, aici și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are partea sa de spus, fiindcă transportatorii în mare parte sunt la gestiune sau domeniul transportului public, în mod special, este la gestiunea acestui minister prin politicile sale și dl ministru Spânu este predispus pentru asta.

Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, susține că principala sursă de poluare a aerului este transportul. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură la Parlament. „Taxa asta de mediu este ca o măsură de responsabilizare a proprietarilor de autovehicule, de exemplu, atunci când mă duc eu să fac revizia tehnică în fiecare an la stațiile de verificare, când îmi măsoară emisiile, punem plafon ce emisii pot eu să generez și, în funcție de emisii, plătesc”, a explicat ministra în cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă.

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

