O reprezentantă ilustră a moldovenilor din diasporă, către cei de la ACUM: Am și eu o întrebare - la oameni când vă gândiți?

Victoria Dunford,o reprezentantă notorie a molovenilor din Diasporă, stabilită în Marea Britanie, se arată dezamăgită de prestația în Parlament a exponenților PAS și PPDA.



«Politicienii au nevoie de alegători doar la alegeri, faptul că în Moldova aproape toată țara e blocată nu mai interesează pe nimeni nici ACUM nici mâine», scrie Victoria Dunford, într-o postare pe Facebook.

Aceasta îi acuză pe cei de la ACUM că nu sunt în stare să scoată țara din impas și sunt gata să o arunce în febra alegerilor anticipate.

«Ca un membru activ al diasporei, am și eu o întrebare - la oameni când vă gândiți?! Noi avem nevoie de un guvern funcțional, nu de negocirei fără de sfârșit și iar de alegeri. Nu am auzit un singur cetățean din diaspora sau în țară să-și dorească "anticipate". Întrebați și dvs, ieșiți la întâlniri cu oamenii, întrebații în direct nu doar la tribune. Până acum au fost luptă pentru fotolii, putere- OK le aveți - folosiți-le, discutați este secolul 21 și scoateți țara din impas», a mai scris Dunford.

Amintim că Victoria Dunford locuiește de 11 ani în Marea Britanie. Ea a reușit să adune fonduri și a construit un centru de plasament modern în orașul Râşcani, pentru persoanele cu dizabilități.

De-a lungul anilor, a reuşit să aducă în Moldova tone de echipamente medicale. Regina Elizabeta a II-a i-a oferit acesteia distincția "British Empire Medal".