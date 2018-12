O toamnă furtunoasă

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Eu nu acuz, ci întreb cu durere și dragoste. Noua furtună antiromânească, ce a lovit Chișinăul are, evident, „epicentrul” la Moscova. „Vectorul” acestei furtuni numai formal este îndreptat spre România. Rușii știu foarte bine că România va fi admisă și în NATO, și în UE. Noul val de isterie antiromânească este provocat de Rusia și adevărata lui țintă este alta: de a forța Europa să „pună la respect” România, grăbind astfel procesul introducerii sistemului de vize între România și R. Moldova. Aceasta va însemna izolarea pe o lungă perioadă a elementului românesc din R. Moldova, anihilarea și transformarea lui în unul „pur moldovenesc”. Numai acest element poate servi drept „pat germinativ” pentru un „stat moldovenesc” așa cum și-l doresc comuniștii (rușii). În această situație, drama identitară, pe care o trăiesc moldovenii români este cu mult mai profundă decât își imaginează Bucureștiul. Noul val de isterie antiromânească dovedește că a sosit timpul ca România să renunțe la tradiționala ei ambiguitate diplomatică și să-și precizeze cu toată claritatea poziția vizavi de regimul comunist de la Chișinău și de destinul populației românești din R. Moldova. Dacă clasei politice de la București i s-a făcut lehamite de noi și crede că-i creăm probleme - să ne-o spună. Lehamite să fie, dar s-o știm și noi… 17 octombrie 2003 Fragment din cartea „Hoții de mituri”, 2004

Românii din Basarabia, atâția câți au mai rămas și se mai consideră români, au tot temeiul să pună actualei clase politice de la București niște întrebări istorice foarte neplăcute. Să reținem: clasei politice românești, nu poporului român. Să nu coborâm prea adânc în istorie, intrând în niște gări din care trenurile au plecat. Dar niște întrebări se cer, totuși, a fi puse: de cât pragmatism a dat dovadă în ultimul deceniu clasa politică de la București „în gestionarea aspectelor complexe de natură identitară și politică” din R. Moldova? Știm: a existat și există Moscova; știm: România e o țară mică. Ș.a.m.d. Dar de câte ori politicienii de la București și-au învins frica, când și în care foruri internaționale ei au declarat deschis, cu curaj și demnitate că România are dreptul la un cuvânt aparte de spus vizavi de R. Moldova pe care a recunoscut-o prima? Oare nu cumva a greșit pe undeva și Bucureștiul - și nu în detalii, dar strategic? Oare nu e și vina României că astăzi, în R. Moldova, Rusia a instalat un regim comunist totalitar de esență stalinistă, antidemocratic și xenofob până la adevărate accese de rasism? Cine-i vinovat că astăzi românii moldoveni trăiesc o dureroasă senzație de abandon? Cum a reacționat/reacționează România la acțiunile forțelor politice unioniste de la Chișinău? De ce aceste forțe sunt bătute și la București, și la Chișinău, fiind etichetate drept „extremiste” și acolo, și aici? Știu oare politicienii „serioși” de la București că a fi român în R. Moldova înseamnă a fi „extremist politic? De ce România a trecut/trece podul de peste Prut în vârful degetelor doar cu cărți de poezie subsuoară și cu capul plin de iluzii, în timp ce Rusia a intrat aici cu cisterne de petrol și conducte de gaze naturale, astfel încât E. Ostapciuk are prilej de a le cere amărâților de moldoveni să nu uite di undi iesî gazîli?

Ajunși aici, aș dori să mă distanțez, măcar pentru o clipă de corul celor care acuză numai Chișinăul comunist (și Moscova) de starea actuală a relațiilor dintre România și R. Moldova. Repet: nu este nicio „surpriză” în declarația lui Tulbure. Nicolae Andronic are dreptate când afirmă că și „guvernările precedente au încercat să tensioneze relațiile cu România”. Acesta-i adevărul: toate guvernările de la Chișinău, care s-au succedat de la declararea Independenței, au fost ostile României. Actuala Putere n-a inventat nimic nou în materie de antiromânism și românofobie, ci doar i-a sporit „turațiile”. Dar România a abordat oare întotdeauna cu suficientă înțelepciune, curaj și demnitate națională relațiile ei cu R. Moldova? Cum s-a implicat România în „gestionarea unor aspecte complexe de natură identitară și politică” din R. Moldova? Care a fost prestația clasei politice de la București în timpul marilor recroiri geopolitice, născătoare de destine istorice?

Tot atât de evident însă e și faptul că problema relațiilor dintre România și R. Moldova mai are o fațetă, una tabuizată cu grijă de noi, basarabenii, pentru a „nu turna apă la moara rușilor”. Există un adevăr dureros pe care noi ne temem să-l rostim. În comunicatul Ministerului român de Externe pentru prima dată se pune un diagnostic corect al patologiei relațiilor moldo-române: schimbarea bruscă de limbaj politic al reprezentanților R. Moldova este „expresia dificultăților persistente în gestionarea unor aspecte complexe de natură identitară și politică”. E spus corect, dar numai pe jumătate și cu jumătate de gură. (Să facem o paranteză. Miră faptul că Bucureștiul se arată surprins de așa-zisa „schimbare bruscă de limbaj politic al reprezentanților în R. Moldova”, ori Cotroceniul, într-adevăr, nu știe și nu înțelege ce se întâmplă în R. Moldova, ori face exces de formule diplomatice în speranța revenirii la niște „relații pragmatice” cu Voronin. Au fost oare apele Prutului atât de limpezi până acum încât Tulbure le-a tulburat prin „schimbarea bruscă de limbaj politic”? Dar până la declarația lui Tulbure limbajul politic al reprezentanților R. Moldova” în raport cu România, a fost frățesc, civilizat și acceptabil? Fostul limbaj nu a deranjat România? Permanentele insulte, aduse României și poporului român de către primele persoane din conducerea politică a R. Moldova, nu au fost supărătoare pentru diplomația de la București? Reiese că nu, odată ce acum se constată… „o schimbare bruscă” ce a deranjat Bucureștiul.)

