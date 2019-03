O tornadă violentă a lovit statul Alabama din SUA. Sunt cel puțin 22 morți

Cel puţin 22 de persoane au fost ucise duminică într-o tornadă care a provocat pagube ”catastrofale” în statul Alabama, în sud-estul Statelor Unite, potrivit unui şerif local, citat de presa americană, relatează AFP.



”Am ajuns la 22 (de morţi) acum. Din nefericire, cred că numărul va creşte”, a declarat şeriful comitatului Lee, Jay Jones, citat de postul local WRAL-TV, care face parte din reţeaua NBC. Un bilanţ anterior anunţa 14 morţi.

Mai multe persoane au fost date dispărute, iar altele au fost spitalizate, unele cu ”răni foarte grave”, a anunţat anterior şeriful Jones, într-o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook a unei televiziuni locale din cadrul reţelei CBS.

Preşedintele american Donald Trump a transmis condoleanţe persoanelor afectate.

”Tornadele şi furtunile au fost cu adevărat violente şi ar putea să fie şi altele. Familiilor şi prietenilor victimelor şi răniţilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi!”, a scris el Twitter.

APROXMATIV ZECE TORNADE

Potrivit şerifului comitatului Lee, tornada a parcurs mai mulţi kilometri şi a provocat pagube ”catastrofale” pe o porţiune de aproximativ 400 de metri.

Şeriful a evocat o singură tornadă, însă serviciile meteorologice au anunţat că au avut loc mai multe.

Potrivit postului CNN, două tornade au avut loc în comitatul Lee simultan, iar ”cel puţin zece” au fost înregistrate în Alabama şi Georgia duminică.

Death toll from tornadoes in Lee County, Alabama, rises to at least 22, sheriff says. More than 40 people were taken to hospital. pic.twitter.com/kc8tG5WOxQ