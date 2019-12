O treime dintre angajaţi pleacă voluntar înainte de a împlini un an în companie, cei mai mulți din Generația Z. Care sunt cei mai statornici angajați

Alianţa Nord-Atlantică este preocupată de intensificarea misiunilor submarinelor militare ruse în nordul Oceanului Atlantic, deoarece ar putea distruge cabluri transatlantice, afirmă Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, potrivit Mediafax. În ultimul an, Alianţa...

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Aproape o treime (32,3%) dintre persoanele care au plecat din proprie iniţiativă în 2019 erau angajate de mai puţin de un an în companie, pondere mai mare cu 7,3 puncte procentuale decât în 2017. Circa 60% dintre cei care au plecat voluntar aparţin generaţiei Z (născuţi după anul 1995).

În plus, studiul arată că o tendinţă similară, dar nu de aceeaşi amploare, se observă în cazul încetării contractelor, în creştere cu 4,1 puncte procentuale faţă de acum doi ani, până la 23,3%, precum şi al concedierilor, cu 1,4 puncte procentuale, până la 4,3%.

Rata plecărilor din iniţiativa angajaţilor a fost de 18,7% în acest an, în creştere cu 5,1 puncte procentuale faţă de 2017, potrivit studiului de analiză a eficienţei capitalului uman, PwC Saratoga 2019.

