O ucraineanca de 19 ani și-a vândut VIRGINITATEA pentru 1,3 milioane de dolari unui afacerist din MUNCHEN

Bruneta a publicat un mesaj-video prin care isi anunta oferta. Pe langa filmulet, tanara a postat si cateva fotografii senzuale.

„Salut. Ma numesc Catea, am 19 ani, sunt din Ucraina, dar locuiesc in Statele Unite. Am decis sa-mi vand virginitatea pentru a calatori, pentru a trai in lux si pentru a ma bucura de viata.”, a anuntat aceasta.

Intuind, probabil, reactia negativa a publicului, Catea s-a grabit sa precizeze: „Este corpul meu si alegerea mea.”

Ulterior a fost organizata o „licitatie”, iar „norocosul” a devenit un milionar din Munchen, care a platit 1, 3 milioane de dolari. Neamtul a promis ca ii va oferi tinerei 10 mii de dolari in fiecare luna. Mai mult decat atat, acesta si-a exprimat dorinta de a se casatori cu ucraineanca indrazneata, anunta Daily Mail.