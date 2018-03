O zi pe săptămână ar fi bine să fii de negăsit!

Fiecare dintre noi trebuie sa aiba o zi in care e de negasit, crede Neil Pasricha - autor, speaker si directorul The Institute for Global Happiness, a carui misiune este cresterea nivelului de fericire la nivel organizational.

El povesteste intr-un articol publicat de Harvard Business Review despre beneficiile unui timp dedicat doar creatiei, fara alte intreruperi inutile, noteaza Revista CARIERE.

Nu-mi plac sedintele. Mereu ocupa spatiu pretios in subconstientul meu. Am caietele pline cu notite pentru sedinte. Plec in calatorii si ma intorc din calatorii pentru sedinte, in mijlocul zilei de lucru. Si ce urmeaza dupa sedinte? Ati ghicit – alte sedinte.





Cand lucram ca Director de Leadership Development la Walmart, zilele mi-erau pline ochi cu sedinte. Zilele tuturor erau pline ochi cu sedinte! Iar cand am demisionat, acum doi ani, ca sa lucrez pe cont propriu ca scriitor si vorbitor principal (keynote speaker), eram convins ca am lasat in urma toate zilele pline cu sedinte.

Sursa: Wall-street.ro