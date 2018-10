Oameni care s-au jucat cu moartea de dragul butoaielor

În fiecare toamnă, moldovenii mor pe un capăt, intoxicându-se cu dioxid de carbon în urma fermentării vinului. Numai în această lună patru persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost salvate de pompieri sau de vecini. TIMPUL a căutat să afle ce-i determină pe acești oameni să riște cu viața.



La 15 septembrie, o femeie de 77 de ani din s. Băiuș, r-nul Leova, și-a pierdut viața după ce a intrat în beciul casei, de unde nu a mai ieșit. Nenorocirea a cutremurat întreaga localitate. Sătenii spun că, deși era în vârstă, femeia era destul de sănătoasă și ar mai fi trăit mulți ani.

„Nu puteam nici eu să ies”

Decedata nu avea copii și, după moartea soțului, era ajutată în treburile gospodărești de o nepoată. În săptămâna în care s-a întâmplat nefericitul incident, povestește aceasta, a ajutat-o zilnic pe bătrână. „Toată săptămâna am fost la ea, am strâns porumbul și am cules poama. În seara zilei de joi, după ce-am pus toate lucrurile la locul lor, i-am spus că vineri nu voi veni la ea, deoarece aveam multe treburi acasă. Mi-am luat rămas bun și am avertizat-o să nu intre în beci, că acolo e periculos. Dar ea nu m-a ascultat…”, relatează nepoata cu lacrimi în ochi.

În dimineața zilei de sâmbătă, ea a venit să viziteze bătrâna, dar mare i-a fost mirarea să găsească poarta încuiată. Bănuind că ceva nu este în regulă, a rugat vecinii să-i permită să intre prin grădina lor, iar, văzându-se în curte, a căutat-o pe mătuşă-sa peste tot. „Când am zărit-o în beci, am sărit repede s-o salvez, fără să mă gândesc la mine. Acolo mi s-a făcut rău, nu-mi ajungea aer și nu puteam nici eu să ies. Din ultimele puteri, am reușit totuși să văd lumina zilei, după care am descuiat repede poarta și am chemat vecinii să mă ajute. A venit repede un băiat, și-a dat drumul în beci și mi-a spus că mătușa deja e moartă și nu mai poate face nimic”, adaugă nepoata victimei.

Apoi, îşi aminteşte ea, veniseră cei de la poliție, pompierii și medicii, care au constatat decesul.

„A început să cânte Glib…”





Duminică, 16 septembrie, moartea a venit în ospeţie și în s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca, la un bărbat de 79 de ani, care a preferat să-și salveze vinul cu prețul vieții. Peste o săptămână, am găsit-o pe soția acestuia plângând că a rămas singură pe lume.

Femeia ne-a povestit că, în acea dimineaţă nefastă, soţul i se plângea că nu poate intra în beci din cauza dioxidului de carbon, emanat în urma fermentării vinului. „El voia să intre în beci, căci fierbea vinul în butoaie. L-am rugat să nu se ducă, fiindcă am visat cum sora lui, moartă demult, a luat o pâine de la noi, dar nu m-a ascultat. Pe la ora 11:30, el s-a dus la niște săteni, a luat o mască, a pus-o și și-a dat drumul în beci. Eu stăteam la ușă și când am văzut că încă de pe scări a început a tremura, am strigat și l-am tras de mâini afară. Atunci ne-am înțeles că n-o să mai încerce să intre, chiar dac-o fi să crape butoaiele”, mai spune bătrâna.

Însă omul ei se pare că nu și-a învățat lecția și, peste câteva ore, și-a încercat din nou norocul. În seara aceleiași zile, i-a spus soţiei că se duce să trebăluiască pe afară și nu s-a mai întors. De data aceasta, moartea nu a gustat gluma. „Mă uitam la televizor, iar după Mesager a început să cânte Glib, de aceea m-am dus într-un suflet să-l chem că tare-i mai plăcea. Dar, când am ieșit afară și am văzut lumină în beci, m-am crucit. Am alergat într-acolo și l-am văzut în genunchi, cu capul în jos și cu masca pe față”, spune femeia cu faţa şiroindu-i de lacrimi.

Atunci, precizează ea, a alergat disperată în casă și a început să-şi sune sătenii. Un vecin i-a sărit în ajutor. „Vecinul și-a dat drumul în beci, l-a apucat pe soț și l-a adus până la scări, dar la un moment dat s-a auzit, buf! S-a prăbușit şi el la pământ și a început a sforăi”, relatează bătrâna.

Apoi s-au adunat mai mulți oameni și i-au scos pe ambii afară. Vecinul a scăpat cu viață, datorită sătenilor, care i-au acordat primul ajutor, dar bătrânul, deși mai avea puls când a fost scos, s-a stins în scurt timp. „Dacă veneau pompierii mai repede, poate că-l salvau și pe soțul meu”, este de părere consoarta decedatului.

Femeia care a vrut îngheţată

Un alt bărbat, în vârstă de 71 de ani, a decedat în s. Lărguța, r-nul Cantemir în circumstanțe similare. Totuși, se pare că nu doar bătrânii își pierd vieţile în acest fel. La 19 septembrie, o femeie de 55 de ani din s. Aluatu, r-nul Taraclia, a plătit scump neatenția soțului său. Apropiații familiei ne-au relatat că soția stătea la vorbă cu niște vecini, când şi-a rugat bărbatul să le aducă câte o înghețată. El a intrat în casă, dar nu s-a mai întors. Femeia l-a găsit apoi căzut în beci şi a sărit să-l salveze. A reuşit să-l târâie până la a doua scară, după care s-a prăbuşit şi ea. Nepoțica lor de 15 ani, auzind aceste zgomote, a sărit să-și salveze bunica, însă în scurt timp a ieșit din beci, nefiind în stare să răsufle și a chemat un vecin în ajutor. Acesta a intrat în beci, însă dioxidul de carbon l-a secerat la pământ. Ulterior, toate cele trei victime au fost scoase din beci, dar s-a stins din viaţă numai biata femeie.

Există totuși și un caz fericit printre aceste tragedii. Este cel al Elenei Nagaias, care s-a născut a doua oară în seara zilei de 11 septembrie, la vârsta de 84 de ani, când pompierii au scos-o din beciul casei sale din orașul Basarabeasca. Acum, câteva zile, femeia a fost externată din spital și își amintește cu groază acea zi. Ea locuiește singură, însă atunci, dintr-o întâmplare fericită, o vizitase o nepoată. „Găteam un borș și m-am dus în beci să scot o sticlă de borș acru. Și nu-mi mai amintesc nimic, m-am trezit în spital. Din spusele nepoatei, știu că atunci când a văzut că nu mai vin, s-a apropiat de intrarea în beci ca să vadă ce s-a întâmplat. Apoi a chemat ambulanța și pompierii”, explică Elena.

Minorii şi bătrânii ar trebui să nu intre în beciuri în perioada respectivă

În urma celor întâmplate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului s-a autosesizat și a atenționat producătorii de vin în condiții de casă că, în procesul fermentării mustului sau boştinei, în aer se elimină un volum mare de dioxid de carbon, care este toxic și prezintă pericol pentru sănătatea și viața umană.

În acest context, ministerul recomandă ca fermentarea să se efectueze doar în încăperi bine ventilate. De asemenea, pentru a evita intoxicarea, oamenii nu ar trebui să stea mult timp în încăperile unde are loc procesul de fermentare a mustului. Minorii, femeile însărcinate, bolnavii şi bătrânii nu ar trebui în general să intre în aceste încăperi. Iar în cazul în care o persoană intră în încăperile în care are loc fermentarea vinului, aceasta ar trebui mai întâi să-și anunțe familia.

Producătorii sunt îndemnați să verifice în prealabil concentraţia CO2 prin metode tradiţionale: cu ajutorul unei prăjini ce are în capăt o lumânare sau un chibrit aprins. La insuficienţa de oxigen, acestea se vor stinge. Încăperile respective trebuie părăsite imediat și aerisite.

IGSU a lansat o campanie de prevenire a acestor cazuri

Și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a lansat o campanie de prevenire a cazurilor de intoxicare cu dioxid de carbon. Astfel, salvatorii îi îndeamnă pe oameni să verifice concentrația oxigenului înainte de a intra în beciuri, pentru a preveni urmările fatale. Acțiunea salvatorilor va dura pe tot parcursul perioadei de recoltare și fermentare a strugurilor, iar oamenii din toată țara vor fi informați despre recomandări și riscuri.

Potrivit IGSU, o persoană intoxicată cu dioxid de carbon poate fi salvată, dacă în primele minute după ce-și pierde cunoştinţa este scoasă din mediul toxic şi dusă la aer curat. Aceeaşi instituţie informează că, în anul 2017, în urma intoxicării cu dioxid de carbon în procesul de fermentare a vinului, în R. Moldova au decedat cinci persoane.