În perioada 28 aprilie - 1 mai, bugetarii din R. Moldova au avut o minivacanță cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Datorită acestui fapt, unii au invadat parcurile și localurile din Capitală, alții au participat la manifestațiile stradale organizate de socialiști. Însă nu puțini au fost cei care au sărbătorit această zi, muncind în sudoarea frunții. De 1 mai, TIMPUL a căutat oameni care nu au zile de odihnă și i-a descusut pentru a afla ce i-a determinat să iasă la muncă în timp ce toată lumea mânca și bea.

După o simplă plimbare prin Grădina Publică „Ștefan cel Mare”, am observat că pe lângă cei care se bucurau de ziua lor liberă, stând la un pahar de vorbă sau scuipând fără rușine coji de semințe pe jos, alți chișinăuieni munceau de draga dimineață.





Unul dintre aceștia este Petru Luchița, care, de mai bine de un deceniu, mătură străzile Capitalei. De câțiva ani, el are grijă să facă ordine pe o porțiune din parc și la havuz. Spune că, de-i vără sau iarnă, sărbătoare sau zi obișnuită, își începe munca la șase dimineața. „Trebuie să avem grijă de curățenie mai ales de sărbători, când se face și mai multă mizerie. Dar și în zilele obișnuite este destulă treabă. Iarna curăț zăpada, toamna strâng frunzele, iar vara și primăvara am grijă de havuz, scot nămolul de acolo și mătur trotuarul. De obicei, muncesc câte șapte ore pe zi”, explică măturătorul.

Sărbătorile pentru Petru constau în faptul că este remunerat mai bine, dacă acceptă să iasă la lucru în zilele când alții se odihnesc. „De sărbători ni se plătește dublu pentru ziua de muncă, așa că, decât să stau acasă, mai bine fac un ban grămadă”, adaugă el.



„Dar voi de ce munciți astăzi?”

La câțiva pași de măturător, pe un șantier, care se vrea a fi terasă pentru un local, lucrează de zor câțiva bărbați. Ei refuză să discute cu noi și ne trimit destul de amabil la șeful echipei, Anton Preda. Acesta este un bărbat de 51 de ani, care ne povestește că acum, mai bine de un deceniu, s-a aventurat în construcții după ce industria conservelor din țara noastră, domeniu în care era specialist, a suportat faliment. „Atunci a trebuit să mă reprofilez și să găsesc un post de muncă care să-mi asigure traiul. Așa am început să lucrez în construcții. Noi nu muncim întotdeauna de sărbători, doar atunci când nu ne încadrăm în termenul stabilit pentru pregătirea proiectului”, afirmă Preda, dându-ne asigurări că până pe 9 mai terasa va fi construită, iar muncitorii săi se vor odihni în rând cu ceilalți oameni.

Înainte să plecăm, bărbatul își cere voie să ne pună o întrebare. „Dar voi de ce munciți astăzi? Probabil nu vă plătește nimeni dublu, ca nouă, dar totuși ați venit la serviciu”, zice el și râde.

„Nimeni nu regretă că muncește în asemenea zile”

Ne-am continuat drumul prin parc și, chiar de era ora nouă dimineața, o cafenea din centrul Capitalei era deja arhiplină. Câțiva chelneri alergau agitați de ici-colo, cu tăvile pline de mâncăruri și sticle cu vin sau bere. Serghei, un tânăr de 27 de ani, care lucrează mai mult de zece ani în această sferă, recunoaște că nu are odihnă. Totuși, nu regretă și spune că munca nu a omorât încă pe nimeni. „Întotdeauna am lucrat în zilele de sărbători și nu am nicio problemă. Acesta este specificul muncii noastre, dar și ofițerii, și medicii muncesc de 1 și 9 mai. Așa e viața, unii se odihnesc, alții muncesc”, spune chelnerul.

Într-un final, ospătarul recunoaște că efortul pe care-l depune de sărbători, când numărul de clienți crește considerabil, este răsplătit de potrivă. „La capitolul onorarii totul este bine, nimeni nu regretă că muncește în asemenea zile”, concretizează Serghei.

De sărbători între oameni apar mai multe conflicte

Cât am mai stat la taclale, grădina publică s-a umplut de bodyguarzi și polițiști, semn că Igor Dodon și-a făcut apariția la marșul socialiștilor. Am încercat să discutăm și cu cei din paza de corp a președintelui, dar ei au refuzat să răspundă la întrebările noastre. Nici polițiștii nu au fost mai vorbăreți, spunându-ne să apelăm la ofițerul de presă... În căutarea unui noroc chior, până la urmă am dat de un polițist amabil. Inspectorul Iachim, după cum s-a prezentat, ne-a explicat că poliția nu se odihnește, fiind mereu în slujba cetățenilor. „Atunci când suntem chemați la datorie, noi plecăm, indiferent dacă e zi de sărbătoare sau nu. Cu atât mai mult, cu cât în zilele de odihnă sau de sărbătorile naționale și internaționale avem mai multe solicitări, decât de obicei. Pentru că atunci apar mult mai multe conflicte și suntem nevoiți să intervenim”, adaugă polițistul.

La marșul socialist, pe lângă zeci de polițiști care mențineau ordinea publică, erau și câteva echipe de salvare. Ne-am apropiat de o ambulanță, ca să vedem ce dispoziție au cei care, în loc să mănânce frigărui, sunt nevoiți să salveze vieți omenești. Însă, imediat cum ne-a văzut, șoferul ne-a și luat la rost: „Lăsați-ne în pace, nu vrem să vorbim cu nimeni. Voi, jurnaliștii, spuneți una, dar mai apoi folosiți răspunsurile noastre cum vă convine și noi avem probleme din cauza voastră.

În schimb, Natalia, medic de urgență, a acceptat să vorbească. Ne-a explicat că nu muncește chiar de toate sărbătorile și doar atunci când este în tură. Ea nici nu știe dacă pentru aceste zile este remunerată dublu, cum se întâmplă în cazul unor muncitori din alte domenii. „Aceasta este munca mea și trebuie să o fac cu responsabilitate fie că e zi obișnuită, fie că e sărbătoare. Oamenii se îmbolnăvesc în fiecare zi și boala nu depinde de o anumită dată. De aceea avem mereu multe solicitări, nu doar de sărbători”, specifică medicul.





Întrebată dacă nu regretă niciodată că și-a ales o profesie care nu-i permite nici să se odihnească, Natalia și un coleg de-al ei, probabil felcer, au râs cu subînțelesuri și n-au găsit un răspuns. N-am reușit să încheiem această discuție, fiindcă șoferul, nemulțumit, ne-a rugat să ne luăm tălpășița și să nu-i deranjăm.



Mai multe accidente, tentative de suicid și incendii de vegetație

În afară de medici și polițiști, alți profesioniști, care au grijă de siguranța noastră și zi, și noapte, sunt pompierii. Ilie Cringaci de la Detașamentul căutare-salvare nr. 1 din Chișinău era pe data de 1 mai la muncă. Tânărul activează de patru ani în cadrul Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale. Deși înțelege care sunt riscurile acestei meserii, spune că nu regretă nicio secundă că a ales-o. „Dorința de a ajuta oamenii îmi dă forță să merg mai departe. De aceea, inclusiv în zilele de sărbătoare, plec la muncă cu gândul că sunt în ajutorul cetățenilor și-i pot salva din anumite situații de risc”, recunoaște el.

Potrivit lui Ilie, pompierii nu primesc mai mulți bani pentru că muncesc în zilele de sărbători. El adaugă că Serviciul de Gardă al pompierilor activează timp de 24 de ore în toate zilele anului, dar mai ales de sărbători, când intervențiile pompierilor și salvatorilor sunt mai multe decât în zilele obișnuite. „Cele mai multe situații în care suntem solicitați de sărbători sunt accidentele rutiere, tentativele de suicid și incendiile de vegetație”, adaugă pompierul. Aceste incendii sunt provocate de cele mai multe ori de oamenii care se duc la picnicuri și uită sau n-au chef să stingă focul de la grătare.

