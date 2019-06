Oamenii consumă cel puțin 50.000 de particule de plastic pe an, potrivit unui studiu

Efectele ingerării microparticulelor de plastic din alimente, apă și prin respirație asupra sănătății umane sunt încă necunoscute.



O persoană obișnuită consumă cel puțin 50.000 de particule de microplastic pe an și le respiră într-o cantitate similară, potrivit primului studiu care a fost realizat pentru a estima ingestia umană în urma poluării cu plastic. Numărul adevărat este probabil de multe ori mai mare, deoarece doar un număr mic de alimente și băuturi au fost analizate pentru a descoperi în ce măsură sunt contaminate cu plastic. Oamenii de știință au raportat că consumul apelor îmbuteliate a crescut drastic numărul particulelor de plastic consumate. Impactul asupra sănătății în urma ingerării de microplastice nu este cunoscut, dar se crede că acestea ar putea elibera substanțe toxice. Unele bucăți sunt suficient de mici pentru a pătrunde în țesuturile umane, unde ar putea declanșa reacții care atacă sistemul imunitar.

Poluarea cu microplastice este în cea mai mare parte provocată de dezintegrarea deșeurilor din plastic și pare a fi omniprezentă pe toată planeta. Cercetătorii au găsit microplastice peste tot; în aer, în sol, în râuri și în cele mai adânci oceane din lume. Ele au fost detectate și în apa de la robinet și în apa îmbuteliată, fructe de mare sau bere. Ele au fost găsite, de asemenea, în probele de scaun uman pentru prima dată în luna octombrie, confirmând că oamenii chiar înghit particulele.

Noua cercetare, publicată în revista Environmental Science and Technology, a luat datele provenite din 26 de studii anterioare care măsoară cantitățile de particule microplastice din pește, crustacee, zahăr, sare, bere și apă, precum și în aerul din orașe. Oamenii de știință au calculat apoi cât de multe particule de plastic se presupune că ar putea consuma oamenii într-un an. Adulții mănâncă aproximativ 50.000 de particule microplastice pe an iar copiii aproximativ 40.000, au estimat ei.

Cele mai multe tipuri de alimente și băuturi nu au fost testate, însă, ceea ce înseamnă că studiul a evaluat numai 15% din totalul consumului de microplastice. Alte alimente, cum ar fi pâinea, produsele prelucrate, carnea, produsele lactate și legumele, ar putea să conțină la fel de mult plastic.

Consilierii științifici șefi ai Comisiei Europene au afirmat într-un raport din aprilie: “Dovezile [privind riscurile pentru mediu și sănătate a microplasticului] oferă motive de îngrijorare reală și de precauție.”

