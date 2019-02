Oamenii de afaceri, alături de Partidul Democrat: Suntem recunoscători că în ultimii ani au fost făcute reforme bune

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim...

”Ne bucurăm să constatăm că reformele fiscale din ultima perioadă sunt un sprijin real pentru ca întreprinderea noastră să continue să se dezvolte. Am putut, astfel, majora salariile angajaților noștri, elibera salariatilor tichete de masa și avem posibilitatea de a crea noi locuri de muncă. Apreciem și susținem măsurile pentru mediul de afaceri luate de actuala guvernare”, se conține într-un mesaj postat pe Facebook.

