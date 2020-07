„Oamenii pot simți un puternic sentiment de dezamăgire”. Reacția ambasadorului UE după ce Clima a fost numit președinte al Curții de Apel Chișinău

„Înțeleg foarte bine că astăzi oamenii pot simți un puternic sentiment de dezamăgire. Speranțele că poate exista o schimbare în sistemul de justiție al Republicii Moldova depind de desemnarea persoanelor cu o integritate indubitabilă în locul celor care au determinat justiția in Moldova să servească intereselor particulare, să anuleze alegerile etc. Văzându-i să se întoarcă ridică îndoieli cu privire la sinceritatea cuvintelor despre reforma sistemului de justiție. Este necesară o adevărată reformă a justiției”, a scris ambasadorul pe pagina sa de Facebook.

