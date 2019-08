Oasele din butoi sunt ale Alexandrei

Alexandra Măceşanu a fost ucisă şi arsă de Gheorghe Dincă a confirmat INML vineri, 2 august, prin analiza probelor ADN. Alexandru Cumpănaşu, unchiul fetei, a anunţat că ADN-ul din oasele şi cenuşa luate din curtea lui Dincă aparţin nepoatei sale, Alexandra.

Unchiul Alexandrei Măceşanu a declarat într-o intervenţie la Antena 3 că, în cursul zilei de vineri, 2 august 2019, părinţilor Alexandrei Măceşanu li s-a transmis rezultatul probei ADN, confirmând astfel că cenuşa găsită în incineratorul artizanal din curtea criminalului provine din arderea trupului Alexandrei.

„Ministrul Justiţiei l-a anunţat pe vărul meu de rezultat. Se confirmă. Vestea a ajuns la familie. ADN-ul Alexandrei e în acea cenuşă. De aici încolo va începe răzbunarea pe care nu cred că şi-o doreşte niciunul din cei care mi-au omorât nepoata”, a spus unchiul Alexandrei, vineri seară.

Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi...😢😢😢. STATUL ESTE CEL CARE A OMORAT-O! Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡. #112vreausatraiesc.