Oazu Nantoi despre formarea CCM: În spatele acestei înţelegeri a fost o altă înţelegere, pe care socialiştii au încălcat-o

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

În lunile de vară, pe lângă pozele din concediu, fluxul tău de pe Facebook s-a umplut cu imagini încărcate de mizerie de pe diverse plaje sau râuri. O companie vrea să rezolve această problemă. Acest site are o lungă istorie când vine vorba de campanii...

„Unica capcană în care am căzut este că am acceptat să votăm la pachet Domnica Manole cu Vladimir Ţurcan. În spatele acestei înţelegeri a fost o altă înţelegere, prin care nici Domnica Manole, nici Vladimir Ţurcanu nu trebuiau să fie preşedintele Curţii Constituţionale, pentru că au fost delegaţi politic. Socialiştii au încălcat înţelegerea şi Ţurcan s-a auto înaintat la funcţie”, a spus Ţîcu în platoul TVR MOLDOVA, subliniind că cineva din judecătorii CC a votat „altfel”, iar cei doi oameni înaintaţi de Consiliul Superior al Magistraturii sunt oameni ai sistemului lui Plahotniuc.

„Noi suntem conştienţi că am comis o greşeală şi totodată, vom învăţa din propriile greşeli”, spune Nantoi, în cadrul emisiunii Punctul pe AZi.

