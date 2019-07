Obezitatea provoacă mai multe cazuri de cancer decât fumatul

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Bucureşti, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de ron şi Cluj, cu 3.115 ron, conduc topul celor mai bine plătite judeţe din ţară, iar Vrancea este singurul judeţ unde salariul mediu este sub 2.000 de ron, adică 1.999 ron, arată un studiu privind piaţa muncii în 2018 realizat de...

Animale de companie jucăuşe şi frumoase, pisicile sunt şi terapeuţi mai puţini ştiuţi.Vibraţiile sonore pe care le emit în timpul torsului, reduc stresul, scad tensiunea, iar beneficiile lor nu se opresc aici. Are efect liniştitor

Ce s-a întâmplat joi seară la Bologna, după meciul pierdut de România în fața Germaniei, nu mai ține doar de pasiunea pentru jocul de fotbal, ci de ceva mult mai profund și mai nobil. Am fost acolo și vă putem spune că așa arată cea mai frumoasă formă de...

Insuficiență renală – În jur de 42.000 de cazuri noi, fiind supraponderali sau obezi cauze 4.800, fumatul 2.900 Rinichi – 12.900 în total; fiind supraponderali sau obezi 2900, fumatul 1.600 Ficat – 5.900 în total; fiind supraponderali sau obezi provoacă 1300 de cazuri, fumatul1.200 Ovarian – 7,500 în total; fiind supraponderali sau obezi provoacă 490 de cazuri pe an, fumatul 25 Fumatul rămâne cea mai importantă cauză de cancer care poate fi prevenită în Marea Britanie. Obezitatea se situează pe locul al doilea, spune CRUK. Dar în timp ce ratele de fumat scad, obezitatea este în creștere, iar experții în sănătate sunt de acord. În 2018, Cancer Research UK a declarat în jurul valorii de 38% din toate cazurile de cancer diagnostice ar fi putut fi prevenite.

Cancer Research UK nu sugerează că fumatul și obezitatea sunt direct comparabile în ceea ce privește riscul de cancer. Ambele cresc riscul unei persoane. Dar se spune că fiind supraponderali sau obezi provoacă în jur de 22.800 de cazuri de cancer în fiecare an, în comparație cu fumatul care provoacă 54.300.

