OBICEIURI ȘI SUPERSTIȚII DE BOBOTEAZĂ: Ce să faci în această zi

Toate fetele si tinerele femei stiu ca traditia spune ca isi vor visa ursitul daca in noaptea ajunului Bobotezei isi vor pune un fir de busuioc sfintit sub perna. Pe langa aceasta, insa, exista si alte datine, care, desi au fost date uitarii de catre romanii din mediul urban, sunt inca respectate in lumea satului. Despre acestea vom vorbi mai pe larg in cele ce urmeaza, astfel incat sa nu trecem cu vederea bogatia culturala a poporului nostru.



Iata ce obiceiuri si superstitii de Boboteaza le sunt specifice romanilor!



Boboteaza - o sarbatoare de mare importanta

Boboteaza, care mai este cunoscuta si sub numele de Epifanie, Teofanie, Aratarea Domnului sau Descoperirea Cuvantului Intrupat, este sarbatoarea prin care ni se aduce aminte de botezul Domnului Iisus Hristos, care a avut loc in apele Iordanului, atunci cand El a implinit varsta de 30 de ani. Boboteaza este in stransa legatura cu sarbatoarea din data de 7 ianuarie, cand se celebreaza Sfantul Ioan, cel care l-a botezat pe Mantuitor.



Una dintre traditiile cu tenta religioasa, tipica Bobotezei, consta in sfintirea apei de catre preot. Astfel, ea nu numai ca va putea fi consumata sau folosita in cadrul diverselor ritualuri de inspiratie biblica, asa cum ar fi impartasania, pe perioada intregului an, fara a suferi modificari si, in acelasi timp, va capata proprietati vindecatoare. De aceea, este bine sa se consume putina aghiasma in dimineata fiecarei zile de dupa Boboteaza.

Ca in cazul oricarei alte sarbatori, de Boboteaza nu trebuie sa faci curat in casa sau sa speli rufe. In plus, nu este bine sa dai nimic cu imprumut. De asemenea, in mediul rural, exista o datina respectata de sute de ani: preotul satului arunca o cruce sfintita intr-un rau, iar cei mai curajosi barbati se arunca in apele reci pentru a o gasi. Cel care va reusi va avea noroc tot anul si va fi ferit de boli si de necazuri.

Ce nu ştiai despre Săptămâna Mare: Semnificaţii, tradiţii şi superstiţii

Tot din categoria obiceiurilor de Boboteaza face parte cea referitoare la iordanitul femeilor, acesta fiind specific zonei de nord a tarii noastre. Datina spune ca femeile trebuie sa se stranga in grupuri cat mai mari in seara de ajun a Bobotezei si sa incinga o petrecere cu mancare, dans si bautura cum nu au facut tot anul. Apoi, in ziua Bobotezei, ele merg prin sat si, unindu-si puterile, ridica pe brate barbatii pe care ii intalnesc pe drum si ii ameninta ca ii arunca in apa.

Denumirea de iordanit vine, desigur, de la apele Iordanului (Israel), in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatatorul. Insa sarbatoarea Bobotezei are loc in Tara Sfanta respectand calendarul gregorian, existand un decalaj de 13 zile fata de praznuirea din Romania. Astfel, pe 19 ianuarie are loc un fenomen inedit, considerat o adevarata minune in lumea crestina. Apele Iordanului curg invers, evveniment la care iau parte zeci de mii de credinciosi. In momentul in care preotul din Ierusalim arunca cele trei cruci in apa, raul incepe sa "fiarba" si "se intoarce" sau curge invers. De ce? Conform credintelor, apa vrea sa vada botezul Domnului. In timp ce explicatia religioasa satisface curiozitatea enoriasilor, cei mai sceptici insa vor ramane fara raspuns la aceasta intrebare, intrucat oamenii de stiinta nu au gasit inca o explicatie pentru interesantul fenomen.

In ajunul Bobotezei, pe masa oricarui crestin trebuie puse 12 feluri de mancare variate, asa cum se intampla si in ajunul Craciunului. De pe lista nu trebuie sa lipseasca coliva , borsul de peste si pestele prajit. Aceste bunatati nu vor fi consumate, insa, inainte de a fi sfintite de catre preot.

Obiceiurile de Boboteaza evidentiaza bogatia culturala a poporului nostru. Chiar daca nu locuiesti in mediul rural, pentru a lua parte la ritualurile specifice, este bine sa il respecti cel putin pe cel referitor la consumul zilnic al agheasmei.