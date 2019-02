Obsesie față de Plahotniuc sau pur și simplu prostie! Gafa mediatică uriașă promovată de trustul Pro TV-Jurnal TV-TV8

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept o „practică normală” stagiul pe care îl efectuează fiica sa în prezent în Parlamentul European, afirmând că acest fapt „nu are nimic de a face” cu funcţia sa, potrivit...

”Precizăm că videoclipurile încărcate pe site-ul YouTube.com (inclusiv cele încărcate în Republica Moldova) primesc în mod automat data și ora din orașul San Bruno, California, de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii, acolo unde se află sediul și serverele YouTube. Între Chișinău și San Bruno există o diferență de fus orar de 10 ore în favoarea Chișinăului, prin urmare un videoclip încărcat dimineața devreme la Chișinău apare pe YouTube ca fiind plasat în seara zilei precedente. Exact aceasta a fost situația cu videoclipul încărcat de PDM pe YouTube cu privire la participarea la vot a președintelui PDM. În loc să se fi grăbit să tragă concluzii eronate pe baza zilei și orei de plasare a videoclipului care prezenta exercitarea dreptului la vot al președintelui PDM, mijloacele de informare menționate ar fi putut consulta un specialist IT sau orice persoana care încarcă videoclipuri pe YouTube și ar fi primit imediat explicația simplă, rațională, corectă, evitând în acest mod sa tirajeze informații false în spațiul public”,a mai spus Vitalie Gămurari.

”Partidul Democrat din Moldova atrage atenția cetățenilor asupra unei știri false (fake news) ce a fost promovată marți pe mai multe site-uri, știre conform căreia președintele PDM Vlad Plahotniuc n-ar fi votat de fapt pe 24 februarie, dar și-ar fi înscenat votarea în cursul zilei de sâmbătă, 23 februarie. Instituții mass-media precum protv.md, jurnal.md, tv8.md, stiri.md, point.md, cotidianul.md, nokta.md etc. au tirajat acest fake news, afectând nu doar PDM (lucru cu care ne-au obișnuit), dar lovind și în imaginea unor cetățeni (de pildă membri ai biroului secției de vot unde Vlad Plahotniuc a votat), despre care s-a sugerat implicit că ar fi fost actori chemați să participe la o situație ilegală», a declarat purătrul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari.

