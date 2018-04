ȘOCANT! A băgat corpul neînsuflețit al mamei sale în congelator pentru a primi în continuare pensia ei

A băgat corpul neînsuflețit al mamei sale în congelator pentru a primi în continuare pensia ei. Este cazul unui bărbat de 46 de ani din orașul indian Kolkata, care a fost reținut de poliție. Forțele de ordine au făcut descoperirea înfricoșătoare după ce au descins în casa indianului.

Mama bărbatului a decedat acum trei ani. Individul nu era pregătit să rămână fără singura sursă de venit, pensia bâtrânei care primea lunar 30 de mii de rupii, echivalentul a 460 de dolari. Așa că a ascuns moartea ei de restul lumii și a băgat corpul femeii în frigider. Poliția a început să bănuiască ceva așa că a venit cu un mandat de percheziție.

"Inițial, el nu au vrut să ne spună nimic, așa că am intrat în casă și am început să o căutăm pe mama lui. Am găsit corpul pensionarei într-un congelator din subsolul casei. Ulterior, în urma expertizelor, a fost confirmat că aceasta este Bina Majumdar, mama bărbatului", a spus Nilanjan Biswas, ofițer de poliție.





Indianul neagă că ar fi ascuns corpul neînsufleţit al mamei sale pentru a primi pensia ei. El a declarat că voia să păstreze intact trupul ei. Bărbatul riscă acum ani grei de puşcărie.

