Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si, de multe ori, aceste cauze pot fi usor de evitat. Iata 4 cauze pentru care ai ochii umflati.

Ochi umflati. Lipsa somnului

Prima intrebare pe care ar trebui sa ti-o pui singur: dorm suficient? Daca nu, atunci stai mai mult timp in pat. „Somnul de frumusete” nu este doar o figura de stil. Este o componenta importanta a oricarei rutine de ingrijire a pielii. Doar uita-te la ce se intampla cu corpul tau cand nu dormi suficient.

Ai o alergie de care nu stii?

Alergiile nu sunt cauzate doar de polen. Da, o sensibilitate la mediu poate oricand sa-si faca aparitia sub forma unor ochi umflati care lacrimeaza incontinuu. Insa si alergiile alimentare pot, de asemenea, sa-ti faca pungi sub ochi.

Simtomele unei alergii ori ale unei sensibilitati pot apare oriunde pe corp nu doar in sistemul digestiv. Simtomele evidente pot varia de la o persoana la alta, de la un aliment la altul, insa de multe ori manifestarile alergiilor alimentare pot include ochi lacrimosi, iritatii de piele ori ochi/fata umflati.

Daca observi ca te confrunti cu vreunul dintre simtomele de mai sus dupa ce ai consumat un anume aliment sunt sanse ca organismul sa aiba o reactie adversa la unul dintre ingredientele produsului respectiv. Daca reactiile sunt severe mergi de urgenta la medicul de familie care iti va recomanda anumite teste pentru a vedea la ce alimente si ingrediente esti alergic.

Cea mai ieftina versiune a testarii este sa elimiti tu insuti din dieta cate ceva. Poti incepe prin renuntarea la alergenii cunoscuti (glutem, lactate, soia, arahide, oua, zahar) pentru 21 de zile. Si apoi incet le poti reintroduce, unul cate unul la fiecare trei zile. Daca ti se umfla ochii dupa ce ai consumat unul dintre ingrediente, sunt sanse mari ca organismului tau sa nu-i placa. Si acesta este motivul pentru care ochii tai arata precum cei ai unui bulldog.

Ai o tiroida lenesa ori inactiva?

Ochii umflati se numara printre simtomele hipotiroidismului. Daca te mai confrunti si cu altele care se potrivesc cu boala respectiva vorbeste cu doctorul de familie pentru a-ti face cateva investigatii.

Ai o dieta bogata in sare?

Cata sare consumi? O dieta bogata in sodiu favorizeaza retentia fluidelor, ceea ce va avea ca efect ochi umflati, pe langa alte parti ale corpului la fel de „pufoase”. Fii atent la nivelul de sare din alimentatie mai ales daca manci produse procesate.

Remedii ochi umflati

– Castravetele: este folosit din cele mai vechi timpuri pentru tratarea pielii. Taie cateva felii de castravete si pune-le pe ochi (nu inainte de a elimina orice make up) si lasa-le acolo timp de 10 minute. Raceala castravetilor alaturi de vitamina C si acidul cafeic vor reduce atat iritatia pielii, cat si umflatura.

– Cartof crud: Taie leguma in felii, lasa-le cateva clipe in apa apoi pune-le pe ochii umflati. Cartofii contin o enzima naturala care ajuta la decolorare, dar si astringent natural care elimina excesul de apa din piele.

– Banane: Nivelul ridicat de potasiu ajuta la contracararea sarii care duce la retentia de fluide. Poti fie manca una, fie sa-ti pui o pasta de banane pe ochi.

– Pungute cu ceai verde: Majoritatea cremelor pentru ochi contin cofeina asa ca de ce nu ti-ai pune doua pliculete de ceai verde direct pe ochi. Contin nu doar cofeina, ci si o multime de antioxidanti. Pune in frigider 2 pungute de ceai si dupa ce s-au racit bine lasa-le pe ochi timp de 20 de minute.

– Orice produs congelat: Gheata, legume congelate, linguri reci oricare dintre ele va ajuta la descresterea inflamatiei prin racorirea celulelor sangelui.

