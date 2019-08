Octavian Țîcu: Declarația de Independență a Republicii Moldova condamnă Pactul Molotov-Ribbentrop și cere lichidarea consecințelor acestuia, ceea ce înseamnă Unirea cu România

Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odată ce are interdicție prin această țară, el este nevoit să ocolească prin statele UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și României, după care va ajunge în...

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți din căminul de bătrâni al comunității evreiești „Moses Rosen” cu ocazia...

„În Declarația de Independență scrie că, luând în considerare că parlamentele mai multor țări au declarat nul Pactul Molotov-Ribbentrop, este condamnat expres și se cere lichidarea consecințelor acestuia. Lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop înseamnă Unirea cu România. De foarte multe ori Declarația de Independență este trecută sub tăcere, nu în zadar a fost arsă, mulți ar vrea să dispară acest document din istoria R. Moldova, pentru că această declarație foarte clar stipulează această necesitate de reîntregire.” Istoricul Octavian Țâcu, deputat al Blocului ACUM, condamnă acțiunile organizate de Igor Dodon pe 24 august în Piața Marii Adunării Naționale, pe care le califică drept o contestare a Declarației de Independență. https://radiochisinau.md/

