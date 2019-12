Octavian Țîcu: Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie să își asume responsabilitatea pentru eșecul guvernării

Starea de spirit a fostului lider PSD pare să fie una bună în penitenciar. Muncește pentru a câștiga credite și vorbește la telefon zilnic. Acesta are dreptul să vorbească o oră în fiecare zi și folosește acest drept din plin.

„Blocul ACUM nu are niciun raționament de a mă acuza de chestiuni de trădare, pentru că pentru că toată lumea știe că Blocul ACUM nu există. Eu nu am avut pe cine să trădez. În al doilea rând, trădător este cel care dezavuat angajamentul din 21 februarie și a semnat de două ori, repetat, angajament cu socialiștii. Maia Sandu și Andrei Năstase trebuie să își asume responsabilitatea pentru eșecul guvernării, pentru aducerea socialiștilor la putere, pentru pierderea orașului Chișinău și să nu să se mai ascundă în spatele luptei pentru justiție și procuratură, pentru a poza în ipostaze de virginitate. În politică există o chestiune pe care trebuie să ți-o asumi”, a declarat Octavian Țîcu în emisiune Putea a Patra de la N4.

Acuzații grave din parte deputatului independent Octavian Țîcu la adresa liderilor politici Andrei Năstase și Maia Sandu. Acesta spune că ei nu au maturitatea politică de ași asuma greșelile și eșecurile din ultimul an. Declarațiile au fost făcut pe fundalul plecării lui Octavian Țîcu din formațiune și înaintării sale politice alături de Partidul Unității Naționale.

