Octavian Țîcu: Nu în zadar a fost arsă Declarația de Independență, mulți ar vrea ca acest document să dispară, pentru că stipulează foarte clar Unirea cu România

„În Declarația de Independență scrie că, luând în considerare că parlamentele mai multor țări au declarat nul Pactul Molotov-Ribbentrop, este condamnat expres și se cere lichidarea consecințelor acestuia. Lichidarea consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop înseamnă Unirea cu România. De foarte multe ori Declarația de Independență este trecută sub tăcere, nu în zadar a fost arsă, mulți ar vrea să dispară acest document din istoria R. Moldova, pentru că această declarație foarte clar stipulează această necesitate de reîntregire.” Istoricul Octavian Țâcu, deputat al Blocului ACUM, condamnă acțiunile organizate de Igor Dodon pe 24 august în Piața Marii Adunării Naționale, pe care le califică drept o contestare a Declarației de Independență. https://radiochisinau.md/

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

