Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Tanarul de 20 de ani, din satul Costesti, batut cu cruzime de un grup de constateni in seara de Revelion, a decedat pe patul de spital.

Femeia a fost găsită cu fața în sus, cu capul descoperit. Era îmbrăcată cu o bluză roșie, iar pe deasupra avea o vestă de culoare albastră încheiată până la gât cu fermoar. De asemenea, pe toată fața erau stropi de sânge uscat, iar dintr-una dintre nări a curs o cantitate destul de mare de sânge, sânge găsit pe vestă și pe iarbă. În partea de jos, femeia era parțial dezbrăcată, având zona intimă descoperită. Asta i-a făcut pe anchetatori să creadă că aceasta a fost și violată. Deocamdată violul nu a fost confirmat, așteptându-se rezultatele prelevate la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași. Cel mai probabil, în cursul zilei de astăzi, anchetatorii vor afla dacă femeia a fost sau nu violată. Din zona intimă a femeii au fost prelevate mai multe probe. Aceste probe joacă un rol extrem de important în anchetă. Dacă femeia a fost violată, se găsește ADN-ul agresorului, iar asta are un rol decisiv în tragerea acestuia la răspundere.

Sân și Spiridon ar fi lovit-o pe femeie până când aceasta a intrat în stare de inconștiență. Nu se știe până în acest moment dacă aceasta a fost sau nu violată de cei doi. Cert este că aseară ambii au ajuns pe mâna Poliției. La audieri au recunoscut fapta, însă au dat vina unul pe celălalt. Sân a fost reținut pentru 24 de ore, pentru omor, iar Spiridon a fost internat la Institutul de Psihiatrie „Socola”, pentru investigații. Cert este că nu a fost liniște în Iași după ce a fost găsit cadavrul femeii, la sfârșitul săptămânii trecute. Până acum, polițiștii ieșeni, sub coordonarea procurorului de caz, au făcut zeci de verificări, însă abia aseară au reușit să-i identifice pe autori. Cadavrul femeii parcă a apărut de nicăieri. Cel mai dificil în anchetă până în prezent pentru polițiști a fost identificarea cadavrului. În Iași nu este nicio femeie dispărută cu semnalmentele cadavrului, iar de când a fost găsit trupul neînsuflețit, nimeni nu a semnalat nicio dispariție. Asta nu face decât să îngreuneze și mai mult ancheta.

Apar detalii noi în cazul crimei din Iași. Femeia care a fost găsită moartă pe un câmp din Dacia nu a fost încă identificată. Autorii însă au fost găsiți. Surse din cadrul anchetei au precizat că femeia a avut parte de o moarte violentă. În urma necropsiei s-a stabilit că femeia avea mai multe coaste rupte și o alcoolemie destul de mare în sânge. Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, au făcut mai multe verificări, iar aseară au reușit să-i identifice pe autori. Unul dintre ei a recunoscut omorul

