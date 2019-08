OFICIAL / Compania familiei Rotschild a finalizat tranzacția de cumpărare a 95% din compania „Avia Invest”. Guvernarea ACUM-PSRM lăsată cu ochii în soare

„Ne angajăm să fim complet transparenți în administrarea Aeroportului Internațional Chișinău și să contribuim la realizarea potențialului său maxim, aducând investiții suplimentare pentru sporirea traficului și îmbunătățirea experienței atât pentru companiile aeriene cât și pentru pasagerii”, a declarat Nat Rothschild, potrivit comunicatului citat de TV8.



Precizăm că pe 23 august șeful statului a declarat că Avia Invest nu și-a schimbat proprietarul. Mai mult, că a fost blocată posibilitatea de a ceda cotele în capitalul Avia Invest, iar investitorul străin a fost preîntâmpinat să renunțe la tranzacție, a declarat președintele Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate.

Acordul a fost semnat în toamna anului 2013, cu unele condiţii: cedarea /concesionarea Aeroportului , adică cedarea dreptului de gestiune pe o perioadă de 49 de ani, ca în schimb investitorul privat să vină cu investiţii de 244 milioane de euro.



Precizările Guvernului privind vânzarea „Avia Invest”: Nu a existat nicio consultare. Am fost informați post-factum

Guvernul vine cu anumite precizări importante în legătură cu informațiile recente din presă privind schimbarea acționarului companiei Avia Invest SRL, deținătoarea contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău: Nu a existat nicio consultare între Guvern și NR Investments Ltd.

„Prim-ministrul Maia Sandu și Guvernul au fost informați post-factum despre semnarea contractului de procurare a 95% din acțiunile Avia Invest SRL de către NR Investments Ltd. și doar după ce acest lucru a fost anunțat public. Guvernul nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare.

Maia Sandu și Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, i-au comunicat reprezentantului companiei NR Investments Ltd., că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, accentuând că acesta este în prezent examinat la procuratură. Ulterior, subiectul a fost discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai organelor abilitate au confirmat că contractul de concesiune este unul abuziv și are probleme serioase de legalitate, astfel blocând înregistrarea companiei NR Investment Ltd ca nou acționar al Avia Invest SRL”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Guvernul va continua să colaboreze cu instituțiile de drept pentru a rezilia contractul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău.

Anterior, „NR Investments Ltd” a anunțat că a încheiat ieri tranzacția prin care a cumpărat „Avia Invest”. Autoritățile anunțau anterior că a fost aplicat sechestru pe capitalul social al firmei, pentru a bloca tranzacția.